Voici les 6 plus vieilles constructions d’Europe, toujours en existence (certaines ont plusieurs milliers d’années)

Ce qui fait la richesse d’un pays est sûrement son patrimoine historique. En effet, les différents édifices présents dans un pays peuvent en dire long sur son histoire. Et bien que certains d’entre eux soient aujourd’hui totalement détruits, certains sont encore en très bon état; on en retrouve notamment en Europe. Parmi eux, il y en a un vieux de plus de 7 000 ans ! Voici les 6 bâtiments les plus vieux du continent européen.

Le West Kennet Long Barrow

Situé dans le sud de l’Angleterre, le West Kennet Long Barrow fut construit en l’an 3 600 avant Jésus-Christ. Sa fonction n’est autre qu’une sépulture renfermant certains secrets d’anciennes civilisations. Ce tumulus se situe près de Silbury Hill, et sa construction a débuté environ 400 ans avant celle de Stonehenge.

La ferme de Knap of Howar

Cette ferme est sans aucun doute la plus vieille d’Europe. Située en Ecosse, elle fut construite en l’an 3 700 avant Jésus-Christ. Vous l’aurez compris, ce n’est ni une sépulture ni un édifice religieux. Ce bâtiment serait la plus vieille ferme du nord de l’Europe. Knap of Howar est une très ancienne maison ,encore étonnamment meublée: le mobilier présent dans cette ferme est dans un état incroyable !

Le mont d’Accoddi

Le mont d’Accoddi se situe en Italie et fut construit en l’an 3 800 avant Jésus-Christ. Bien que son utilisation ne soit pas encore déterminée avec certitude, le mont d’Accoddi aurait cependant connu une fonction religieuse au cours de son histoire. Rien ne peut le certifié aujourd’hui car le bâtiment est en très mauvaise état, celui-ci a malheureusement commencé à tomber en ruine durant la Seconde Guerre mondiale.

Les tumulus de Saint-Michel

Les tumuli de Saint-Michel se situent à Carnac, dans le Morbihan, en Bretagne. Construits en l’an 4 500 avant Jésus-Christ, ils sont aujourd’hui reconnus comme faisant partie des plus vieux bâtiments d’Europe. Mais ce qui impressionne le plus, ce sont leurs dimensions: ces bâtiments mesurent 125 mètres de long pour 60 mètres de large et 10 mètres de haut. De plus, ils font partie de l’alignement des 2 934 menhirs.

Les tumulus de Bougon

Bougon est un petit village de moins de 200 habitants situé en Nouvelle Aquitaine, en France. Petit par sa superficie, mais grand par son histoire ! Le village de Bougon abrite une nécropole datant de l’an 4 700 avant Jésus-Christ. Cette cité permet notamment de conserver certaines traces d’anciennes civilisations datant de la période préhistorique. Un musée de la Préhistoire a notamment été construit près des tumuli de Bougon.

Le cairn de Barnenez

Situé en France, le cairn de Barnenez est sans aucun doute la construction la plus ancienne du monde. Erigée dans la belle région du Finistère, en Bretagne, cette sépulture fut construite en l’an 4 800 avant Jésus-Christ. La taille du cairn de Barnenez est impressionnante: près de 2 mètres de long pour 25 mètres de large et 8 mètres de haut. Non loin de là se situe un second cairn beaucoup plus petit, et en très mauvais état.