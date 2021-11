Les 4 plus anciennes maisons de France

Lorsque nous faisons l’acquisition d’une nouvelle maison, nous cherchons souvent à connaître l’historique de celle-ci. En France, de très vieilles maisons existent un peu partout dans le pays. Mais à quel point sont-elles anciennes ?

Eh bien la plus vieille maison connue à ce jour daterait d’il y a plus de 1 000 ans, et elle est toujours debout ! Incroyable n’est-ce pas ? Le patrimoine immobilier français est d’une richesse incroyable; voici 4 de ses merveilles.

La maison romane du 20 rue du Merle

La plus vieille maison de France connue à ce jour se situe à Cluny, en Saône-et-Loire. C’est une demeure romane située au 20 rue du Merle dans le centre monastique. Sa construction daterait de 1091, soit il y a un peu moins de 1000 ans ! Plusieurs maisons qui se trouvent dans la région ont été construites au cours du 12e siècle, mais celle du 20 rue du Merle est la plus ancienne. Elle présente notamment quelques éléments emblématiques de la période romane, malheureusement aujourd’hui peu visibles à cause du temps …

La maison du 71 rue du cheval blanc

Cette ancienne habitation se situe à Cahors, dans le Lot. Elle est connue comme étant l’une des plus vieilles maisons de France encore présentes aujourd’hui. Selon une étude réalisée en 1995, la maison du 71 rue du cheval blanc daterait probablement du 12e siècle. Cependant, une grande partie de l’édifice fut reconstruit au cours du 13e siècle; les différents matériaux utilisés pour la construction de cette maison permettent une datation précise de ces évènements. Une partie de la demeure aurait été construite en 1190 ou 1191, tandis qu’une rénovation aurait été entreprise aux alentours de 1255-1260, puis à nouveau au cours du 17e siècle.

Maison des Petits Palets

Située au cœur du centre-ville de Dol-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine, la maison des Petits Palet est également connue sous le nom de la maison des Plaids. Ce bâtiment de deux étages se remarque par ses trois arcades situées sur sa façade. Celles-ci sont remarquablement sculptées de frises géométriques en bâtons brisés. Sa construction daterait du 12e siècle. Une reconstruction de la maison fut cependant entreprise au cours du 17e siècle. La maison des Petits Palets est également considérée comme un monument historique depuis le 7 mars 2014.

La Maison Fenasse

Située dans le quartier des Combes, dans le Tarn, cet édifice est également connue sous le nom de l’hôtel de Fenasse. Datant du 12e siècle, cette maison est l’une des rares bâtisses datant de la période romane présente dans la région Occitanie. Cette demeure appartenait à la famille Fenasse, puis à été confiée au frère de l’évêque d’Albi Béraud de Fargues, neveu du pape Clément V. Vers 1300, la maison de Fenasse était la propriété de Guilhem Fenasse, plus riche financier et usurier d’Albi. À la suite d’une condamnation pour hérésie, la maison fut cédée à Béraud de Fargues.