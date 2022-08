Un couple décide de construire sa propre maison container pour en finir avec les dettes

Si vous suivez un peu l’actualité, vous avez du voir passe des informations concernant la difficulté que rencontrent certains français à payer leurs dettes, ou à contracter un crédit pour devenir propriétaire. Les temps sont durs, l’inflation touche le monde entier, le prix du carburant a flambé, et il devient de plus en plus difficile de boucler les fins de mois. C’est certainement pour toutes ces raisons que beaucoup d’entrent eux envisagent des alternatives moins couteuses, plus accessibles- au mode de vie “classique”. Tiny-houses, maisons containers, véhicules aménagés, maisons en A… Autant de possibilités pour réorganiser sa vie, et son budget. C’est le choix qu’a fait un couple américain; un parcours pas facile, mais possible, pour construire la maison de leurs rêves avec un budget serré. Présentation !

D’où leur est venue cette idée ?

C’est dans l’Etat de Washington, dans le comté de Cowlitz précisément, que Jaimie et Dave ont décidé d’investir dans leur maison container. Après la vente de leur précédent bien, il décident d’acheter un terrain et d’acquérir deux modules de containers, un de 20 sur un de 40 pieds, qu’ils vont positionner de sorte à former une jolie terrasse à l’étage du dessus. Leur désir de se débarrasser de toute dette ou hypothèque les pousse à limiter le budget, et ils effectueront tous les travaux eux-mêmes, pour un montant total d’environ 80 000$.

Une petite visite ?

Cette maison couleur rouille vous offre un accueil des plus chaleureux, avec ses quelques marches, ses plantes et son extérieur joliment aménagé. L’intérieur est lumineux, spacieux; le coin salon est confortablement aménagé et la cuisine, parfaitement pensée pour optimiser chaque recoin et avoir un maximum d’éléments à portée de main. On trouve également au rez-de-chaussée un garde-manger et une salle de bains.

A l’étage, une jolie chambre aménagée et décorée avec gout présente deux grandes fenêtres pour laisser pénétrer la lumière naturelle, et une magnifique terrasse couverte, possible grâce au container du dessous. Le couple a décoré l’extérieur de façon à ce que la vue depuis l’intérieur soit un plaisir, où que l’on pose le regard ! Ils ont également installé un atelier qu’ils souhaitent relier à la maison par un pont suspendu, et pensent aussi ajouter une tyrolienne !

Un parcours semé d’embuches

S’attaquer à ce type de chantier n’est déjà pas une mince affaire, surtout lorsque l’on entreprend de tout faire soi-même… Heureusement, ils étaient deux, et en pleins travaux de transformation, Dave a été victime d’une hémorragie cérébrale. Soutenu par Jaimie, ils ont traversé cette épreuve, ainsi que les nombreuses difficultés qu’un tel projet impliquent, pour arriver au résultat escompté.

D’ailleurs, l’aboutissement des travaux a fait partie intégrante du parcours de soins de Dave: le projet de cette maison lui a en partie permis de se rétablir, puisqu’il était inclus dans son processus de réhabilitation. Avec un budget restreint, les compétences à acquérir pour pouvoir faire aboutir ce genre de projet, l’accident de Dave, ils ne doivent pas être peu fiers, et nous, on trouve le résultat vraiment magnifique ! Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur leur AirBnB ou sur Instagram.