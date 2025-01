Comment isoler efficacement son chauffe-eau rapidement avec un kit isolation ?

Avec le froid qui s’installe, nos systèmes de chauffage tournent à plein régime, et nous allons le ressentir sur nos prochaines factures d’électricité ! L’isolation est, bien entendu, le meilleur rempart contre une surconsommation électrique, mais il est un appareil que l’on oublie souvent : le chauffe-eau. Selon cette infographie publiée par l’ADEME, un chauffe-eau électrique consomme environ 270 € par an, pour l’eau chaude sanitaire. Et, en isolant votre chauffe-eau, si ce dernier se trouve dans une pièce non chauffée, vous pourriez réduire ce montant d’un tiers chaque année. Alors comment installer un kit d’isolation pour chauffe-eau, et commencer à gagner de l’argent ? Suivez le guide, je vous explique tout !

Pourquoi isoler son chauffe-eau ?

Avant de vous expliquer comment isoler votre chauffe-eau, je tiens à préciser que ce guide s’adresse uniquement aux appareils installés dans des pièces non chauffées. En effet, si votre ballon se trouve à l’intérieur, l’isolation interne suffit en général, même si l’isolation reste possible, elle n’est pas « obligatoire ». En revanche, dans une pièce non chauffée (cave, grenier, appentis), un chauffe-eau mal isolé provoque des pertes thermiques : l’eau chaude perd progressivement de la chaleur, obligeant l’appareil à fonctionner plus souvent pour maintenir la température. Ainsi, en isolant votre chauffe-eau :

Vous réduisez vos factures d’électricité d’un tiers

Vous prolongez la durée de vie de votre équipement.

De plus, vous adoptez un geste écologique en limitant votre consommation d’énergie, réduisant, par conséquent, votre impact carbone.

De quoi aurez-vous besoin pour installer votre kit d’isolation pour chauffe-eau ?

Voici la liste du matériel nécessaire à l’installation d’un kit d’isolation pour chauffe-eau :

Un kit d’isolation spécial chauffe-eau (disponible en magasin de bricolage ou en ligne).

Un mètre ruban pour mesurer votre chauffe-eau.

Une paire de ciseaux ou un cutter.

Un rouleau de ruban adhésif résistant à la chaleur généralement vendu avec le kit, mais à vérifier lors de l’achat.

Des gants de protection (selon le type de matériaux isolants).

L’installation du kit nécessitera une heure de travail pour un bricoleur et un peu plus pour un novice en la matière. Néanmoins, l’installation est parfaitement accessible, sans l’intervention d’un professionnel.

Les étapes de l’installation ?

Avant de commencer l’installation, vous devrez préparer votre chauffe-eau selon les points suivants :

Coupez l’alimentation électrique de votre chauffe-eau pour travailler en toute sécurité.

Nettoyez la surface extérieure du chauffe-eau pour enlever la poussière et garantir une bonne adhérence de l’isolation.

Mesurez le diamètre et la hauteur de votre appareil afin de découper les panneaux isolants à la bonne taille.

Passons maintenant à l’installation du kit sur votre chauffe-eau qui se déroulera en quelques étapes :

Positionnez l’isolation autour du chauffe-eau

Enveloppez le matériau isolant autour de l’appareil en vous assurant qu’il couvre toute la surface. Pour les chauffe-eaux cylindriques, utilisez un kit pré-découpé qui s’ajuste à la forme de l’appareil disponible de plusieurs modèles selon la contenance de votre chauffe-eau.

Fixez l'isolation à l'aide du ruban adhésif résistant à la chaleur fourni ou acheté en sus.

Un dernier conseil une fois l’isolant fixé ? Veillez à ce que l’isolation soit bien tendue et qu’il n’y ait pas d’espaces non couverts et laissez un accès aux éléments importants. Attention, veillez à ne jamais recouvrir les points d’entretien comme les trappes d’accès ou les valves de sécurité. Voilà, votre kit est installé ! Pour une meilleure isolation, pensez également à isoler les tuyaux d’arrivée et de sortie d’eau chaude pour davantage d’économies. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Avez-vous déjà installé un kit d’isolation pour chauffe-eau ? Et, si oui, avez-vous constaté des économies d’énergie ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

