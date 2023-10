Lidl dévoile une nouvelle gamme Parkside (à prix cassés) d’outils de jardin et de bricolage

Depuis quelques mois, l’enseigne discount Lidl propose un site internet et la vente en ligne. Une aubaine pour tous ceux qui ne disposent pas de magasin à proximité. Un bon plan aussi pour éviter la cohue des lundis et des jeudis matin, lorsque les « bonnes affaires » arrivent. Chaque semaine, Lidl propose des produits de qualité, mais à des prix bien moins élevés que chez la concurrence. Ne nous voilons pas la face, en matière de bricolage ou d’accessoires culinaires, l’enseigne allemande, forte de sa stratégie commerciale plutôt agressive, tient le haut du pavé. Nous avons déjà testé les commandes sur le site internet : délais respectés, emballage parfait et produit semblable à celui en magasin. Voici trois produits de saison de la marque PARKSIDE, à saisir sur Lidl.fr.

Le taille-haie télescopique sans fil PTHSA 20-Li C4, 20 V

Le taille-haie télescopique sans fil PARKSIDE® PTHSA 20-Li C4, 20 V va vous permettre de couper les branches jusqu’à 4 m de hauteur. Grâce à sa lame munie d’une protection contre les chocs découpée au laser, il assurera aussi la coupe des massifs, des plantes couvre sols et accèdera facilement aux endroits difficiles. Il dispose de onze angles de coupe ajustables allant de -60° à 90°, ainsi, vous pouvez régler sa position en fonction de l’angle de la branche à couper. Du côté de la sécurité, il se dote d’une poignée ergonomique avec un revêtement Soft Grip, ainsi que d’un interrupteur de sécurité, qui coupe l’appareil en cas de chute. Le taille-haie télescopique est vendu au prix de 59,99 €.

Ses caractéristiques techniques :

Vitesse de coupe : 2300 tr/min

Diamètre de coupe : environ 410 mm

Espacement des dents de la lame : 15 mm au maximum

Diamètre de la branche : 12 mm au maximum

Hauteur de travail réalisable : jusqu’à environ 4 m

Niveau de pression acoustique : 74 dB(A)

Niveau de puissance acoustique : 86 dB(A)

Vibration à la poignée : 1,8 m/s²

Vibration à la poignée avec rembourrage : 2,1 m/s²

Le nettoyeur haute pression PHD 170 C2, 2 400 W

Ce nettoyeur haute pression fait partie des meilleures ventes du mois dernier. Il faut reconnaître que c’est souvent le moment que l’on choisit pour nettoyer terrasses et allées avant l’hiver. Et au vu du prix proposé, il nous semble normal qu’il soit si populaire. Vendu seulement à 129 €, il n’a rien à envier à ses concurrents ! Le nettoyeur haute pression PARKSIDE® PHD 170 C2 dispose d’une puissance de 2 400 W et sera parfait pour tous vos nettoyages d’automne en extérieur. Si vous avez un récupérateur d’eau de pluie, pensez à raccorder le nettoyeur, vous économiserez sur votre facture. De plus, il s’équipe d’un système Auto-Start-Stop économe en énergie, ainsi, le moteur fonctionne uniquement lorsqu’on appuie sur la poignée du pistolet. Il intègre également une fonction aspiration d’eau, justement pour pouvoir utiliser un récupérateur d’eau de pluie ou même un fût. Enfin, il se dote d’un tuyau haute pression anti-torsion de 10 m et du système Click de Parkside, adapté aux systèmes de tuyaux courants.

Ses caractéristiques techniques :

Puissance : 2400 W

Pression : maximum 170 bars

Pression de travail : maximum 115 bars

Débit : maximum 500 l/h

Température à l’entrée : 40 °C au maximum

Niveau de pression acoustique : maximum 82 dB(A)

Niveau de puissance acoustique : maximum garanti 97 dB(A)

Valeur d’émission de vibrations du pistolet haute pression : maximum 3,7 m/s²

Longueur du cordon d’alimentation : 5 m

L’aspirateur/souffleur de feuilles à essence PBLS 26 A1

Les feuilles commencent à tomber et il faut absolument pouvoir les ramasser. Il n’existe aucune loi obligeant les riverains à ramasser les feuilles, cependant, des arrêtés municipaux peuvent les y contraindre. C’est plutôt une question de bon sens, en réalité. L’aspirateur souffleur de Lidl est vendu au prix de 169 €, pour une puissance assez exceptionnelle. L’aspirateur/souffleur de feuilles PARKSIDE® PBLS 26 A1 offre une solution complète et efficace pour l’entretien de votre espace extérieur. En fonction de vos besoins, il se fait aussi bien aspirateur puissant que souffleur. De plus, il dispose d’une fonction de broyage intégrée avec des lames métalliques pour réduire le volume des feuilles jusqu’à 10:1. L’aspiration des feuilles est facilitée grâce à une large ouverture, et le changement de fonction entre l’aspiration et la soufflerie est facile et rapide. Les accessoires inclus tels que le sac récupérateur, le tube d’aspiration et de soufflage, ainsi que la bandoulière, rajoutent des qualités à cet outil qui sera l’allié de votre nettoyage d’automne.

Ses caractéristiques techniques :

