Un fan de l’Attaque des Titans invente une réplique fonctionnelle du harnais de manœuvre tridimensionnelle

La chaîne YouTube JLaservideo est réputée pour ses vidéos qui défient l’impossible en créant des gadgets fonctionnels à partir de modèles issus de la science-fiction. Son propriétaire, Jake Laser, ne cache pas son plaisir à se lancer dans de telles aventures. Après avoir mis au point une version réelle du lance-toiles de Spider Man, le revoilà aujourd’hui avec un équipement de manœuvre tridimensionnelle opérationnel. Pour ceux qui ne le savent pas, cet équipement fait partie des armes préférées des protagonistes de l’Attaque des Titans. De quoi donner aux fans du manga l’occasion de voir comment le dispositif pourrait fonctionner dans la vraie vie.

Une réplique fonctionnelle de l’arme du jeune membre du Bataillon d’exploration

D’ailleurs, pour créer son Omni-Directional Gear (l’appellation anglaise de l’équipement), Jake a repris certains des éléments qui lui ont servi pour construire sa propre version du lance-toiles de Peter Parker. Le gadget se fixe au niveau de la hanche de l’utilisateur. Il est constitué de deux lanceurs, l’un situé sur le côté gauche et l’autre sur le côté droit. Chaque lanceur est relié à la machine centrale par le biais d’un câble souple en Kevlar qui s’enroule autour d’un treuil actionné par deux puissants moteurs. Dans la vidéo qu’il a mise en ligne sur sa chaîne YouTube, Jake résume les étapes de la construction et dévoile comment le système fonctionne.

Deux cordes au lieu d’une seule

Effectivement, dans l’anime, l’équipement de manœuvre tridimensionnelle est une arme qui sert principalement à anéantir les titans tout en permettant aux protagonistes de se déplacer rapidement en s’accrochant aux murs. Dans sa version originale, le dispositif est doté d’une seule corde, ce qui n’est pas le cas du modèle conçu par le YouTuber. Comme indiqué ci-haut, celui-ci est muni de deux câbles en Kevlar. En tout cas, il semble fonctionner. Après plusieurs essais, le vidéaste a réussi à escalader des murs.

Une portée de plus de 10 m !

En plus des composants mentionnés ci-dessus, cette réplique fonctionnelle de l’équipement de manœuvre tridimensionnelle de l’Attaque des Titans utilise du CO 2 pour propulser ses deux accroches. Le bricoleur a également prévu des pointeurs laser pour mieux viser la cible. Ils permettent de savoir si cette dernière se trouve dans la portée de l’arme qui est d’environ 18 mètres. Les fléchettes sont en outre équipées d’un marteau miniature actionné par poudre pour qu’elles puissent s’enfoncer dans la surface qu’elles touchent. Il est intéressant de noter qu’en plus de l’équipement de manœuvre tridimensionnelle, Jake a conçu des répliques des fameuses épées à lame éjectable d’Eren Jäger et ses collègues.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette drôle d’invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().