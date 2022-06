Rossmönster Overland dévoile une “tente” de toit rigide et transparente, la petite cabine de camping Lagom

Si vous aimez vous déplacer en camping-car, vous avez dû remarquer que les véhicules « pop topper » se développaient de plus en plus. Les « pop topper » sont des camping-cars qui disposent d’une cabine qui s’ouvre vers le haut, offrant plus d’espace de vie, et parfois un panorama exceptionnel… Le constructeur américain Rossmönster Overland, basé dans le Colorado, présente un nouveau modèle : le BAJA qui est basé sur un Ford F-150. Avec la nouvelle série, Lagom, le constructeur américain offre une innovation sympa pour la cabine pliante : des panneaux transparents pour des vues panoramiques exceptionnelles. Présentation.

Le Lagom c’est quoi ?

Lagom veut dire « juste ce qu’il faut » en suédois; la ligne directrice de ce camping-car se veut donc minimaliste, mais fonctionnelle, confortable et originale. La série Lagom est compatible avec les camionnettes plus petites comme les Toyota Tacoma et encore les Jeep Gladiator. Lagom a été conçu pour une polyvalence et des capacités ultimes… La cabine maximise les capacités du porteur en maintenant une utilisation complète de celui-ci; elle ajoute un espace de vie épuré mais luxueux au-dessus. Son système de pliage à paroi dure permet un profil de toit mince lorsqu’il est fermé. Mais il permet aussi une douce expérience du camping, comme un démontage et montage en quelques minutes.

L’intérieur et l’extérieur du Lagom

A l’extérieur, l’accès se fait par l’arrière ou les côtés mais laisse la liberté d’accéder au plateau du camion. Elle est construite en aluminium à parois rigides avec un système de parois pliantes et des vitres à l’avant et à l’arrière. Des panneaux solaires installés sur le toit peuvent fournir jusqu’à 200 W d’énergie à l’intérieur. Tous les points d’accès disposent d’un loquet sécurisé et verrouillable. A l’intérieur, on retrouve des panneaux muraux rembourrés, un matelas grande taille de 5 cm d’épaisseur…

Il est possible d’ajouter quelques options comme l’éclairage à LED du dôme à intensité variable, un ventilateur ou encore un système d’alimentation électrique. Un pack d’expédition est également disponible en option pour 4000$: il comprend une échelle, des barres de toits, une barre lumineuse à LED et des panneaux personnalisés. Incontestablement, l’énorme avantage de cette cabine se place dans ses parois translucides… Il donne l’impression d’une cage de verre protectrice sous laquelle vous pouvez vous abriter ou vous endormir en admirant le ciel étoilé avec un petit télescope !

Quelques caractéristiques techniques et le prix

Le modèle de base de la série Lagom coûte 14000$ (13080€) et celui avec un système électrique 17000$ (15800€). Il pèse entre 158 et 181 kilos en fonction des options supplémentaires choisies… Les modèles compatibles avec la Lagom sont au nombre de trois pour le moment : les Tacomas à lit de 5 à 6 pieds (modèles 2016 ou ultérieurs), les modèles Jeep Gladiator et le Ford F150 à 6,5 lits (modèles 2015 à 202).

Rossmönster espère pouvoir bientôt l’adapter sur d’autres modèles. Aucune précision quant aux possibilités d’expédier la Lagom vers la France, mais vu le peu de compatibilité avec les véhicules, il faut déjà posséder l’un des trois pour espérer pouvoir acheter la Lagom… Dommage, elle est vraiment sympa cette Lagom non ? Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Rossmönster Overland.