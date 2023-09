Bobo de VanMe, une remorque de camping « modulaire » équipée d’une tente de toit

VanMe est une entreprise allemande, spécialisée dans la construction de camping-cars plutôt élégants. Cette année, elle fait une pause dans la conception ou se lance plutôt sur un autre marché porteur : la remorque modulable qui se transforme en caisse chargement. En ajoutant une tente de toit sur cette remorque, c’est un véritable camp de base qui s’installe en quelques minutes. La particularité de cette remorque baptisée Bobo est qu’elle est livrée vide et se prête à être aménagée selon ses besoins. Quand elle n’est pas utilisée pour camper, elle est donc une remorque tout à fait classique, qui peut servir au transport de toutes marchandises. Découverte.

Bobo, une remorque de camping innovante

La remorque Bobo de VanMe pèse seulement 396 kg, à vide, et se dote de pneus tout-terrain ainsi que de garde-boue de type « step-on». À l’arrière, un hayon pivotant de taille standard facilite le chargement, tandis que le toit est articulé à l’avant pour être relevé à l’aide de vérins à gaz, permettant ainsi de disposer d’un espace pour les charges volumineuses. La capacité de charge de la remorque est de 600 kg. Pour aménager l’intérieur, VanMe propose plusieurs modules qui se « rangent » et s’emboîtent à l’intérieur tels des LEGO.

Focus sur les modules de la Bobo de VanMe

Le module cuisine :

Le premier module se présente sous la forme d’une cuisine coulissante. Ce module comprend un espace de rangement spacieux conçu pour accueillir des casseroles, des poêles, des appareils électroménagers, de la vaisselle, des épices et des ustensiles. Le plan de travail robuste, doté d’un motif en damier, offre suffisamment d’espace pour préparer les aliments et la cuisson sur un réchaud ou un gril portable.

Le module électrique :

Le module électrique est indispensable au bon fonctionnement de la cuisine. Il vient d’ailleurs s’installer au-dessus du module cuisine. Il s’agit, en réalité, d’une unité d’alimentation personnalisée qui repose sur une batterie lithium ion de 100 Ah. Elle est équipée d’un onduleur/chargeur de marque Victron, d’un booster de charge de 20 A, d’une connexion au réseau d’amarrage, de prises électriques et d’un éclairage flexible en col de cygne.

Les autres modules

Ce troisième module vient se fixer devant le module cuisine et servira de boîte de rangement pour les bagages, le matériel de camping et les objets les plus lourds. Les derniers modules conçus par VanMe sont, pour le premier, un module qui accueille les réserves d’eau, et pour le second, un dispositif conçu pour un réfrigérateur/congélateur de 50 l.

Comment les modules se fixent-ils et combien cela coûte ?

Les modules se fixent aisément à la remorque grâce aux rails d’arrimage présents sur le plancher et aux rails intégrés aux modules eux-mêmes, ce qui permet également un retrait facile pour revenir à une remorque vide lorsque cela est nécessaire. Une fois les cinq modules installés, l’intérieur de la caravane se transforme en un espace de camping fonctionnel offrant des capacités de stockage, de cuisson et d’alimentation électrique.

Pour passer la nuit, les acheteurs peuvent opter pour la tente de toit Airhome Maggiolina à coque rigide (en option), offrant un spacieux espace de couchage de 130 × 230 cm (51 × 91 pouces) pour se retirer confortablement après une journée d’aventure. Concernant la salle de bains, VanMe propose une salle de douche déployable avec des toilettes sèches séparées. Le modèle de base du camping-car Bobo de VanMe, qui comprend les cinq modules intérieurs, est disponible au prix de 11 999 €. En savoir plus, rendez-vous sur vanme.de.

Que pensez-vous de cette petite remorque caravane ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .