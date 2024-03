TentBox GO dévoile la tente de toit « la plus légère du monde » avec seulement 33 kg

Offrant praticité et confort, la tente de toit de voiture est la grande tendance du moment. Comme le témoigne cet événement récent intitulé « la tente de toit en fête », les amateurs de camping sont de plus en plus nombreux à l’adopter. Passionné d’aventures ou amoureux de la nature en quête d’une nuit à la belle étoile ? Vivez une expérience de camping inédite avec la tente de toit la plus légère du moment. Nous avons nommé la TentBox GO ! Avec ce dispositif, vous pouvez dormir partout, là où vous garerez votre voiture. Plus besoin de chercher un emplacement parfait pendant des heures. En quelques minutes, vous installerez votre cocon et dormirez au chaud, tout en profitant d’une vue imprenable sur les alentours. Sa grande spécificité, c’est qu’elle convient à tous les types de véhicules !

Un poids réduit

De nombreux modèles et marques de tentes de toit sont disponibles actuellement. Toutefois, la TentBox GO peut se vanter d’être la plus légère du marché (du moins à l’heure où nous écrivons). En effet, il pèse 33 kg, soit 3,2 kg de moins que la tente en fibre de carbone Inspired Overland et la GFC Superlite, deux modèles reconnus pour leur légèreté. Ce dispositif doit son poids plume à sa conception, alliant :

un cadre en acier tubulaire ;

un fond en PVC ;

une toile extérieure en polyester 210D ;

une toile intérieure en polyester de 280 g/m2 ;

un sommier en polyester 600D, avec des bandes de renfort et des sangles pour le serrage.

Les tissus utilisés sont à la fois déperlants (C6 DWR) et respirants (2 400 et 3 000 mm/24 h). De plus, ils proposent une protection solaire qualifiée UV50+.

Une tente de toit confortable et pratique

Outre son avantage en termes de poids, et donc de portabilité, la tente procure une protection optimale contre les intempéries. L’entreprise affirme qu’il s’agit bien d’un dispositif camping quatre saisons. Elle résisterait aux vents violents, allant jusqu’à 63 km/h. Vous pouvez ainsi camper un peu partout, d’autant plus que TentBox propose une garantie de cinq ans pour ce modèle. Son caractère ultra léger et minimaliste constituent les véritables points forts de ce modèle.

En effet, la TentBox GO est facile et rapide à installer. En général, vous n’aurez besoin que de deux petites minutes pour la déplier ! Par ailleurs, si la plupart des modèles conçus jusque-là se destinent à des types de véhicules en particulier (véhicules tout-terrain…), cette tente de la marque TentBox convient également aux voitures légères.

Une capacité de deux personnes

La TentBox GO mesure 114 × 221 cm, ce qui lui permet d’accueillir deux personnes. Sa charge maximale est de 295 kg. La tente comporte une échelle latérale télescopique de 259 cm, permettant d’accéder facilement à l’intérieur. Les campeurs disposent d’une poche de rangement et d’un support pour tablette afin de maintenir une certaine organisation dans ce petit cocon confortable. Les moustiquaires installées sur le dessus et sur les côtés assurent une bonne aération et empêchent les insectes d’entrer dans la tente.

À cela s’ajoutent deux grandes portes latérales. Une ventilation est aussi retrouvée sur la partie située devant les pieds pour une aération supplémentaire lors de vos escapades estivales. Notez que cette tente ultralégère coûte actuellement autour de 1 100 euros. Plus d’informations sur le sujet ici : tentbox.com. Que pensez-vous de cette tente de toit innovante ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .