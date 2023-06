La RTT Française, l’invention d’une tente de toit compatible avec n’importe quelle voiture

Les vacances ne sont plus très loin et, bientôt, vous découvrirez peut-être les joies du camping. Toutefois, partir camper rime souvent avec bagages encombrants, lourde tente, ainsi que prise de tête lors du montage et du démontage. Grâce à cette nouvelle invention française, la tente de toit RTT Française, vous allez pouvoir partir à l’aventure en toute simplicité et avec n’importe quel véhicule puisqu’elle s’adapte à tous. Fabriquée entre l’Aveyron et la Provence, cette innovation 100 % Made In France est en même temps ultralégère, compacte et pratique, offrant une expérience de camping inégalée pour les passionnés de road trips. Découverte de ce petit bijou qui devrait séduire de nombreux campeurs, malgré un prix un peu élevé. C’est parti pour la découverte de cette tente de toit.

La tente de toit RTT Française, qu’est-ce que c’est ?

La RTT Française se distingue par sa conception unique qui lui permet de s’adapter à tous les véhicules, qu’il s’agisse de citadine, de SUV ou de 4 × 4. Pliable en trois parties, cette tente de toit devient extrêmement compacte une fois repliée, occupant un espace minimal sur le toit du véhicule. Les dimensions de la RTT Française en font la tente de toit la plus compacte du marché. Pliée, elle mesure seulement 125 × 80 × 20 cm, tandis que dépliée, elle propose un espace généreux de 125 × 210 × 100 cm. Son poids léger de 30 kg (hors échelle) facilite son transport et elle ne prendra que très peu de place dans votre coffre de voiture. « L’idée de base de me créer une tente de toit Ultra-Light prend un tournant post-covid, quand je prends conscience que ceux qui aujourd’hui ont le plus envie et besoin de s’évader, sont aussi ceux qui ont le moins de place chez eux pour stocker une RTT. », explique le fondateur sur le site officiel.

Quelques données plus techniques

Cette tente de toit offre également une grande adaptabilité. Grâce à son système de fixation intelligent, elle s’installe aisément sur différents types de véhicules, vous permettant de partir à l’aventure en toute confiance. Que ce soit pour une escapade en pleine nature ou une nuit sous les étoiles, la RTT Française est prête à vous accompagner lors de toutes vos expéditions.

Le concept des tentes de toit, également connu sous le nom de « Roof Top Tent » ou « RTT » en anglais, a gagné en popularité ces dernières années. Il s’agit d’une solution pratique et innovante pour les amateurs de camping et d’aventure en plein air. Le principe d’une tente de toit est simple : elle est spécialement conçue pour être montée sur le toit d’un véhicule, offrant ainsi un espace de couchage confortable et sécurisé en hauteur. Cela permet aux campeurs de dormir confortablement tout en étant protégés des éléments et des animaux sauvages.

Et le confort alors ?

En termes de confort, la RTT Française ne fait aucun compromis. Elle est équipée d’un matelas autogonflant Outwell Sleepin double de 5 cm d’épaisseur, garantissant un repos optimal pendant vos nuits en plein air. Sa toile de chambre et son double-toit en coton traité 2i de 300 g/m² offrent une protection efficace contre les intempéries, tandis que sa structure en aluminium et son plancher en hêtre assurent une durabilité à toute épreuve. La RTT Française est disponible au prix de lancement de 1 950 €, offrant ainsi une solution de qualité supérieure pour les amateurs de camping et les aventuriers en quête de nouvelles expériences. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site larttfrançaise.fr.