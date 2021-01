Décathlon : grâce à un masque sportif, les salles de sport pourraient bientôt rouvrir

Les sportifs figurent parmi ceux qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise du Covid-19. Par mesure de sécurité, le gouvernement interdit tout rassemblement sportif que ce soit en lieu clos ou en plein air. Alors que de nouveaux variants de la Covid-19 frappent le monde, les restrictions sanitaires risquent de s’affermir au grand dam des athlètes et des acteurs du secteur du sport.

Mais une lueur d’espoir est en train de se dresser et on la doit à un masque qui permettrait de faire du sport en milieu couvert. Comme le souligne FranceInfo, il s’agit d’un masque qui, en plus d’être efficace contre le coronavirus, est léger. Il permet aussi de respirer confortablement.

Vers la reprise des activités sportives ?

Pour le moment, il s’avère encore difficile de répondre à cette question. La ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu, semble toutefois confiante dans la capacité du masque à changer la donne. « C’est un masque qui permettrait aujourd’hui la pratique sportive en milieu couvert, tous sports confondus. Un masque dans lequel on place beaucoup d’espoir », a-t-elle déclaré, cité par FranceInfo. Autant dire que c’est un équipement de protection qui convient à tous les sportifs.

En development par Décathlon

Conçu par Décathlon, le dispositif a nécessité sept mois de recherche et développement. D’après Raffaele Duby, responsable de développement chez l’enseigne française de grande distribution de sport et de loisirs, la particularité de celui-ci réside dans le fait qu’il est capable de filtrer l’air et se débarrasser ainsi des virus. « On a travaillé une filtration avec une perméabilité », a-t-il souligné. Comme si cela ne suffisait pas, les designers ont veillé à ce que le masque ne tombe pas du visage en cas de mouvements intenses.

En cours de validation

Toujours dans le but d’assurer le confort du porteur, l’accessoire dispose d’une structure qui permet de ne pas l’avoir dans la bouche, même en respirant très fort. Il est en cours de certification. Le masque est notamment en attente de validation par l’Association française de normalisation (AFNOR). Si tout se passe bien, il devrait être testé par des sportifs qualifiés le mois prochain avant d’arriver dans les commerces dans le courant du mois de mars.

« Conscients des nombreux enjeux présentés par ce produit, nous avançons pas à pas et souhaitons bien valider toutes les étapes du processus de développement, en interne ainsi qu’avec le panel d’experts du Comité ayant travaillé sur le masque barrière. » explique l’entreprise dans un communiqué de presse.

En attendant, Virgile Caillet, l’administrateur de l’Agence Nationale du sport, n’a pas caché son enthousiasme vis-à-vis de cette nouvelle création de Décathlon. « Cela doit faire partie d’un arsenal de solutions pour laisser la possibilité au gouvernement de rouvrir l’activité sportive », a-t-il laissé entendre.