Dès demain, les masques artisanaux et de catégorie 2 ne devront plus être portés par les enfants !

En Avril 2020, les tutoriels pour confectionner des masques en tisses fleurissaient sur la toile ! Ils étaient à l’époque, une manière de rendre acceptable le port du masque aux plus jeunes. Un masque Batman ou Reine des Neiges se trouvait plus sympa à porter que les chirurgicaux.

Pourtant, moins d’un an après, le couperet vient de tomber. Les masques en tissus faits-maisons et les masques de catégorie 2 sont désormais interdits depuis le 1er février. Une tolérance est acceptée jusque ce lundi 8 février, et il en sera terminé des masques en tissus ! Mais quel coût cela représente-t-il pour les familles ?

Nouvelle règle dès le 8 février

Alors que les enfants pouvaient jusqu’au 1er février, porter des masques aux couleurs de leurs super-héros, c’est terminé. De l’école primaire au lycée, chaque enfant aura le choix entre un masque chirurgical et un masque en tissu de catégorie 1.

En sachant qu’une boîte de masques chirurgicaux pour enfants coûte entre 12 et 25€ les 50 pièces. Mais qu’il faut le changer toutes les 4 heures, la note risque d’être salée pour certaines familles. L’AFNOR explique dans un FAQ, la différence entre les différents masques barrières suite au décret du 27 janvier 2021.

Pourquoi ce retournement de situation ?

Avec l’arrivée des différents variants, plus contagieux que le virus originel, les masques artisanaux et de catégorie 2 ne sont plus assez filtrants. En effet, le conseil scientifique estime ces masques filtrants à 70% environ, malgré les 3 couches de coton réglementaires ! Les masques industriels, eux, présentent un taux de filtration supérieur à 90%… C’est la seule explication donnée pour interdire ces masques artisanaux.

Incompréhension des parents et des enseignants

Certaines associations de parents d’élèves s’insurgent contre cette décision… Notamment par rapport au surcoût que cela va engendrer pour les familles. Même si de nombreuses régions ont fait le choix de distribuer des masques à chaque enfant, ils ne sont pas éternels… Les élastiques se cassent, les enfants les perdent… Bref, il va falloir faire avec cette nouvelle décision mais cela devrait priver certaines familles d’autres plaisirs ! D’après un bref calcul, les masques reviendraient désormais à 200€ par enfant pour l’année. En attendant, inutile de vous équiper en FFP2, les stocks commencent à fondre mais le gouvernement ne les recommande pas… Enfin pas encore !

Edit du 7.02.2021 : Nous avons édité l’article suite à une erreur concernant la catégorie des masques autorisés. Ce sont bien les masques de catégorie 2 qui sont désormais interdits. Seuls les masques chirurgicaux et de catégorie 1 sont autorisés.