Porter un masque dès 6 ans : comment faire accepter l’idée aux plus jeunes enfants ?

Demain c’est la rentrée des classes pour les écoliers, collégiens et lycéens français. Malgré le confinement et pour éviter les inégalités sociales, le gouvernement français a décidé de maintenir les établissements scolaires en fonctionnement.

Le protocole sanitaire a été encore une fois renforcé dans les écoles primaires et le port du masque deviendra obligatoire à partir de 6 ans dès demain à l’école. Mais porter un masque à 6 ans n’est pas forcément évident pour l’enfant. En effet, ce peut être angoissant pour un enfant de devoir se couvrir le visage toute la journée. Comment alors faire accepter l’idée ?

L’Association française de pédiatrie donne quelques conseils pour dédramatiser le port du masque chez le jeune enfant.

Si les médecins s’accordent à dire que les enfants développent peu de formes graves de la maladie, il n’empêche qu’ils peuvent contaminer les adultes de leur entourage. Et notamment les personnes âgées ou à risques.

If this gets 100 RTs we will also make a Jeff Goldblum face mask pic.twitter.com/KEOT61PSRF

— Disney+ (@DisneyPlus2Go) May 1, 2020