Masques inclusifs (transparents) homologués pour sourds et malentendants : où les acheter et à quel prix ?

Depuis maintenant près d’un an, le masque figure parmi les accessoires que nous devons porter au quotidien. En nous incitant à adopter cette nouvelle habitude, les autorités espèrent pouvoir endiguer la propagation du coronavirus responsable de la pandémie de Covid-19.

Malheureusement, ce changement semble avoir bouleversé le quotidien de certaines catégories de personnes, notamment les sourds et les malentendants, dont la communication dépend en grande partie des expressions faciales. L’utilisation d’une visière de protection a toujours été avancée comme une solution pour remédier à ce problème.

Attention aux visières de protection / visières menton !

Sauf que d’après les autorités, cet équipement ne remplace pas un masque. « Les visières sont un moyen supplémentaire de protection face aux virus transmis par les gouttelettes. Néanmoins, elles n’ont pas pour vocation de remplacer les masques pour le grand public. » Pire encore, les contrevenants s’exposent désormais à une amende de 4e classe selon les nouvelles dispositions prises par la Direction générale de la santé le 7 octobre dernier.

Heureusement, il existe des entreprises et des associations qui n’ont pas oublié ces gens pour lesquels le fait de montrer les expressions du visage est une nécessité. Le marché regorge une grande variété de masques inclusifs, mais encore faut-il que chaque modèle ait rempli certaines conditions de fabrication pour offrir une protection efficace contre la Covid-19.

Quelques références de masques homologués pour les sourds et les malentendants

Les autorités recommandent à cet effet l’utilisation de masques transparents homologués. Découvrez ci-après les seuls quatre modèles qui ont reçu jusqu’ici l’approbation du ministère de la Santé ainsi que des organismes concernés tels que l’Anses et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Nous éditerons cette liste si de nouveaux masques homologués apparaissent sur le marché. (Si vous en connaissez d’autres vous pouvez également nous envoyé un mail)

Masque « Vos lèvres sont mes oreilles » d’Asa Initia/Masque inclusif

Le masque « Vos lèvres sont mes oreilles » est commercialisé via plusieurs formules. Soit, vous déboursez 21,80 € et vous obtiendrez deux masques avec lanières à nouer derrière la tête, soit vous payez 54,50 euros pour avoir cinq masques avec élastiques. À noter que ce modèle promet un niveau de filtration de 98 % et peut également être lavé 20 fois. Pour information, il s’agit du premier masque inclusif homologué.

Masque « Beethoven » de Where the daffodils grow

Il s’agit d’un masque pour sourds et malentendants qui a été conçu en hommage au compositeur allemand qui a perdu l’ouïe au cours de sa vie. Le masque transparent « Beethoven » s’adresse principalement aux professionnels, bien que son créateur, Where the daffodils grow, le propose également aux particuliers. Facturé 9 €, ce masque possède un niveau de filtration de 94 % et peut être lavé au total 20 fois.

« Les masques transparents » de Lux&Elles pour l’association LSF PI Tous

La collection « Les masques transparents » de Lux&Elles est dédiée à l’association LSF Pi Tous qui agit pour la promotion de la langue des signes. Ces masques sont vendus au prix de 9,90 € et promettent une capacité de filtration de plus de 94 %. Ils sont lavables 30 fois.

Le « Masque Sourire » d’Odiora

Enfin, le masque « Sourire » d’Odiora accuse une efficacité de plus de 81 %. Il peut être lavé jusqu’à 50 fois. Quant à son prix, il s’élève à 25 € pour deux masques (12,50 € l’unité). Si le nom de la marque ne vous est pas pas totalement inconnu, c’est normal, nous vous en avons parlé dans cet article de boucles d’oreilles adaptées aux malentendants.