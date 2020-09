Beethoven : arrivée d’un nouveau masque inclusif permettant la lecture labiale

Imposer le port du masque, c’est une nécessité mais qu’en est-il des personnes malentendantes ? Celles qui ont besoin de lire sur les lèvres pour pouvoir communiquer. Il est vrai que les masques, qu’ils soient lavables ou jetables, ne laissent aucune place à l’expression du visage.

Mais cela pourrait bientôt changer avec BEETHOVEN, un masque labial avec une façade transparente. Beethoven comme ce compositeur de génie, que l’on sait sourd ! Ce masque validé par la DGA mais dont les derniers tests sont en cours concernant uniquement le nombre de lavages est déjà disponible en pré-commande… Et il est Made In France évidemment !

Le masque Beethoven se composent de deux couches extérieures en 100% coton déperlant et d’une couche intermédiaire en polypropylène non tissé. La partie en PVC transparente est en cristal clean. Les coutures intérieures en adhésif non tissé ont une haute tolérance cutanée. L’efficacité de protection est de 94% et répond aux normes AFNOR en vigueur dans notre pays. Beethoven est lavable à 60° même si ce dernier critère doit être validé par la DGA.

Pour les personnes sourdes ou malentendantes, c’est une véritable avancée car la partie transparente ne touche pas les lèvres. Cela permet une parfaite lecture labiale. De plus les élastiques des masques sont adaptés aux porteurs d’appareils auditifs. Il existe en trois tailles (adultes, junior ou sur-mesure). Le « Bethoveen » classique avec élastiques se vend 8€ quand celui avec des lanières fantaisies coûte entre 11 et 13 €. Les masques transparents sont déjà disponibles en précommande ici.

La validation des tests de lavage est sur le point d’aboutir et ce masque pourrait bien changer la vie des personnes malentendantes. Les masques inclusifs ont également leur place dans notre société, il faut penser à tout le monde, c’est ce que fait Where The Daffodils Grow avec cette indispensable innovation.