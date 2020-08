Precimask : un masque transparent anti-buée, nettoyable, sans consommable... et doté d'une visière amovible !

Pour empêcher la transmission du Covid-19, nous n’avons pas beaucoup de choix à part la distanciation sociale et le port de masque. Entre les deux solutions, porter des masques est beaucoup plus protecteur, étant donné que cela nous évite le contact avec le virus en suspension dans l’air.

Precise France (Pracartis) et Nanoceram (HBP), deux sociétés basées en Haute-Savoie, ont bien compris ce constat, et on annoncé le développement du Precimask. Ce masque transparent doté d’une filtration céramique pourrait bien être intéressant même en temps normal, pour les allergiques au pollen par exemple.

Masque, très utile dans la gestion de la crise sanitaire

Devant le souci d’approvisionnement, le manque de fournisseurs agréés, les masques sont devenus de vraies perles rares. Donc, un vrai handicap dans la gestion de la crise du Coronavirus. Et pourtant, on sait que le moyen le plus efficace d’éviter la propagation du virus c’est d’en porter ! Les deux sociétés hautes savoyardes se sont ainsi prêté mains fortes pour concevoir le Precimask. Un nom évocateur qui définit déjà les fiches techniques de cet accessoire.

Crédit photo : Precimask

En première loge de sa construction, la céramique. En effet, ce matériau a permis de mettre en place une filtration efficace et efficiente, en plus d’être inoffensif pour l’écologie et pour l’homme. Grâce à cet équipement, la porosité est ajustable selon le besoin de l’utilisateur. Justement, puisque l’on parle d’utilisateur, le Precimask cible le grand public, allant des personnels de santé aux personnels d’entreprises en passant par les cyclistes.

Pratique et Ergonomique

Oubliez les problèmes de buée sur les lunettes lorsque vous portez un masque. Les équipes des deux sociétés à l’origine de Precimask ont pensé à tout. Ce masque innovant est en effet équipé d’un dispositif antibuée. Si de coutume, nous avons du mal à respirer dans les masques classiques, celui-ci serait confortable et permettrait une respiration facile.

Crédit photo : Precimask

Ergonomique, le Precimask est évolutif en fonction des types de filtrations souhaités. En changeant les cartouches filtrantes, l’utilisateur peut migrer depuis la norme FFP1 jusqu’à FFP3 suivant le besoin. Et le masque peut être nettoyé et réutilisé autant de fois qu’on le souhaite.

Une aide dans la gestion de la crise Covid-19

Pour les responsables des deux industriels hauts savoyards, il s’agit d’une aide aux personnels de soin en ce moment de crise, les premiers prototypes étant déjà en production. « […] Je réfléchissais à la manière dont notre industrie pouvait participer à l’élan de solidarité aux aides soignants […] Les filtres à particules des voitures étaient mon inspiration de base… », a expliqué le directeur technique du Groupe Pracartis, Alain AUFFRET, dans un communiqué de presse.

La validation des tests de qualification étant en cours, vivement que le Precimask obtienne la certification. Pour le moment, nous n’avons aucune mention de sa date de mise en circulation.

Conception du masque PRECIMASK TECHNISEP est fière d’intégrer le consortium Auvergne Rhône-Alpes et de participer à la conception du PRECIMASK, développé par les groupes PRACARTIS et HBP.La French FAB, 100% fabrication française.Lien : https://precimask.fr/Communiqué de presse : https://pracartis.fr/precimask/Communique-Presse-PRECIMASK.pdf#lafrenchfab #COVID19 #coronavirus Publiée par Technisep sur Vendredi 26 juin 2020