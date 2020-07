Le premier masque inclusif homologué pour les sourds et malentendants est français !

Souvenez-vous ! Au mois de mars dernier, le masque n’était pas la priorité du gouvernement. Il était inutile si nous n’étions pas malades ! Depuis il a été conseillé de le porter dans les magasins sans le rendre obligatoire…

Désormais, et sur ordre du gouvernement actuel, il est devenu obligatoire et le non-port du masque peut être sanctionné d’une amende de 135€ ! A Toulouse, une créatrice française vient d’obtenir le feu vert des autorités sanitaires pour produire le masque à fenêtre… Ce masque est le premier masque transparent destiné aux personnes sourdes à obtenir la conformité pour la France et l’Europe !

Le masque inclusif est le fruit du travail d’Anissa Mekrabech, elle-même atteinte de surdité. Pour créer ce masque, elle avait lancé une cagnotte, récoltant ainsi plus de 18 000€ pour que ces masques soient fabriqués à grande échelle !

Après avoir passé les tests de la DGA (Direction Générale de l’Armement) le masque inclusif a été approuvé. Le masque inclusif est le premier à obtenir l’agrément dans le monde. Il rend la « parole » aux sourds et malentendants puisque grâce à lui, ils peuvent à nouveau lire sur les lèvres de leurs interlocuteurs. L’expression du visage est primordiale pour les personnes atteintes de surdité, la « parole » passe aussi par le visage, les lèvres, la bouche…

Crédit photo : Anissa Mekrabech / masqueinclusif.com

Anissa fabrique ses masques avec l’aide d’une entreprise APF qui emploie des personnes en situation de handicap. Ils sont d’ailleurs déjà en précommande sur le site masqueinclusif.com au prix de 10,90€. Il existe avec élastiques ou avec lanières derrière la tête. Attention, il est, pour le moment le seul masque lavable homologué pour les personnes sourdes ou malentendantes… Bravo Madame !