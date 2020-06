CIVILITY, un masque transparent « made in France » en cours de financement sur Indiegogo

Les masques de protection sont devenus des objets de notre quotidien. Ils sont toujours obligatoires dans les transports en commun et devraient le rester. Et dans certains magasins, on ne peut tout simplement pas entrer sans masque. Une précaution sanitaire indispensable pour se protéger du virus qui circule toujours, mais également pour protéger les autres.

Une start-up française mise sur la pérennité des masques et lance une campagne participative sur Indiegogo pour le CIVILITY. Un masque de protection transparent, éco-responsable et high tech qui sera disponible dès ce mois de septembre… Pour une rentrée protégée ?

Si, au début de la pandémie, les masques manquaient cruellement, aujourd’hui, ils sont disponibles partout… Les plus grandes marques de prêt à porter ajoutent des masques estampillés de leurs logos à leur catalogue… Aujourd’hui, on peut croiser des masques Sixth June, Reebok ou Paris Saint Germain…Des masques de protection pour tous les goûts.. Et à tous les prix ! Les masques comme accessoires de mode, c’est devenu une réalité ! Mais Pierre Blondon, le fondateur du Civility veut aller encore plus loin !

Pourquoi le masque Civility est-il différent des autres ?

Tout d’abord, il est transparent ! Cela peut paraître dérisoire mais pourtant c’est important. D’abord pour les personnes malentendantes qui ne peuvent plus lire sur les lèvres pour comprendre les autres. De plus le masque en tissu cache les expressions du visage… Tout au plus, les expressions passent dans le regard mais avouons qu’il est bien particulier de ne plus croiser que des yeux… Les sourires ne sont plus de mises il faut bien l’avouer !

Il est éco-responsable et fabriqué en France !

Alors que la plupart des masques nous viennent de Chine, et qu’il faut faire attention aux arnaques qui ont fleuries sur le net ces derniers mois. Le Civility, est, lui fabriqué en France ! 14 ingénieurs internationaux et 15 ingénieurs français ont entouré Pierre Blondon pour concevoir ce masque. Le Civility est fabriqué à Angoulême dans des matériaux éco-responsables.

Crédit photo : Civility

Son autre point fort est d’être lavable sans passer à la machine ! Une solution antiseptique ou de l’alcool à 70° suffisent à le désinfecter. Il est équipé de filtres haute performance qui assurent une protection de 12h. Ils se remplacent très facilement. Quant à son prix : 35€ pour un masque finalement réutilisable bien plus des 10 ou 30 fois préconisées pour les masques en tissus !! Livraison prévue en septembre !