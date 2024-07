Léa et Léo, des crèches innovantes tournées autour de l’itinérance ludique

Les vacances débuteront en juillet pour certains et pour d’autres, il faudra attendre le mois d’août pour vous reposer. Vous venez d’accoucher à la fin de l’été, votre congé maternité sera de l’histoire ancienne. Mais, avez-vous pensé à une solution pour faire garder votre petit dernier ou premier d’ailleurs ? Choisir un mode de garde pour son enfant est parfois un choix cornélien, la peur de ne pas le laisser entre de bonnes mains nous tiraille et ce sentiment est normal ? Connaissez-vous l’itinérance ludique, un concept imaginé par Laurence Rameau, ex-directrice de crèche et appliqué notamment dans les crèches Léa et Léo ?

L’itinérance ludique, qu’est-ce que c’est ?

Cette méthode est le fruit de plusieurs années de travail de sa fondatrice, Laurence Rameau, et pratiquée, par exemple, par la crèche de Rouen. L’itinérance ludique s’appuie sur le libre déplacement de l’enfant dans la crèche. Les cloisons n’existent plus, les locaux sont aménagés autour d’un point central, l’atrium, depuis lequel, l’enfant peut accéder à tous les univers proposés. L’idée étant de laisser l’enfant découvrir à son rythme, manipuler un objet sur son chemin, le laisser crapahuter pour découvrir. Vous avez probablement connu les crèches dans lesquelles les petits étaient séparés des grands, pour des raisons de sécurité, nous disait-on. L’itinérance ludique, c’est aussi disposer d’un personnel bienveillant qui reste à l’écoute des enfants, et parent les éventuels problèmes qui peuvent découler d’une vie en communauté.

Quelle différence avec la méthode Montessori ?

La méthode imaginée par Maria Montessori, connue dans le monde entier, s’appuie sur l’autonomie, la confiance en soi et le principe de bienveillance collective. Néanmoins, une crèche appliquant la méthode Montessori, comme celle ouverte par Jeff Bezos pour les enfants défavorisés, n’applique pas forcément l’itinérance ludique. Dans ce concept, les espaces ne sont plus organisés en ateliers, mais en univers, et cela crée toute la différence. Par exemple, le « coin lecture » n’existe plus, il peut être remplacé par l’univers « apprendre », dans lequel l’enfant trouvera des livres, des jeux de mémoire, des peluches interactives. Ainsi, il ne sera pas cantonné à un style de jeu en particulier, mais pourra librement jouer avec une peluche, ou regarder un livre d’images.

Pourquoi l’itinérance ludique favorise-t-elle les différents développements de l’enfant ?

Dans ce concept, l’enfant peut donc se déplacer librement d’un univers à un autre. Pour y parvenir, il pourra courir, grimper, sauter, enjamber, ramper, ou encore marcher tout simplement. Cela va en conséquence privilégier son développement psychomoteur. En termes de développement cognitif, l’enfant n’étant pas cantonné à quelques objets, il devra, par lui-même, essayer de comprendre le fonctionnement d’un jouet, par exemple. Ces expériences stimulent leur cerveau, améliorant ainsi leurs capacités de résolution de problèmes, leur créativité et leur pensée critique. En constante déambulation, l’enfant doit trouver les ressources pour s’adapter aux univers différents et aux petites embuches semées sur son parcours (rampes, matelas, tapis, etc.). Enfin, l’itinérance ludique favorise le développement social puisqu’il oblige l’enfant, par le déplacement, à interagir avec ses camarades de jeux. Il apprend aussi que des conflits peuvent parfois naître et qu’il faut savoir comment les résoudre, toujours dans la bienveillance et le respect de l’Autre. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .