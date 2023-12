« Adieu les remontée mécaniques », Cyrusher invente un snowboard électrique capable d’atteindre les 50 km/h

En ces temps où le concept de la mobilité verte tend à influencer la décision d’achat des consommateurs, les constructeurs s’efforcent de proposer des solutions de transport écologiques afin de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Cyrusher est une entreprise basée dans l’Utah, aux États-Unis. Connue principalement pour ses vélos électriques, à l’instar du XF800 Mountain Ebike et de l’Ovia Step-through Air Shock Ebike, elle vient de dévoiler un produit qui pourrait révolutionner l’univers des loisirs d’hiver. Son nom ? Le Ripple ! Il s’agit plus précisément d’un snowboard électrique dont les performances s’annoncent impressionnantes.

Un moteur d’une puissance phénoménale

Il existe diverses solutions de transport pour se déplacer sur la neige. Les motoneiges en font partie. Cependant, en plus d’être lourdes, ces dernières fonctionnent généralement à l’essence. Avec le Cyrusher Ripple, la marque vise ainsi à proposer une alternative compacte et respectueuse de l’environnement à ces engins qui existent depuis des décennies.

Ce snowboard révolutionnaire est équipé d’un moteur électrique de 3 000 W ! Pour l’alimenter, l’entreprise a opté pour une batterie de 12,6 Ah qui promet une autonomie de 15 à 20 km. Fait intéressant, cet accumulateur est transporté dans un sac accroché au dos du rider. Il est même doté de ports USB permettant de recharger et d’alimenter divers appareils mobiles.

Une suspension réglable

Pour commander le snowboard électrique, le constructeur a prévu une manette portative. Le Ripple adopte une roue cramponnée. Située à l’arrière de la planche, celle-ci est maintenue en place par un système de suspension indépendante réglable. Ce qui permet à l’utilisateur de personnaliser la conduite et à la machine d’absorber efficacement les chocs ainsi que de s’adapter aux contours de la neige. À noter au passage que ce snowboard électrique long de 156 cm supporte un poids maximal de 113 kg. Le poids du Ripple lui-même est d’environ 15 kg, mais on ignore si cela inclut la batterie que le snowboardeur doit porter dans un sac à dos.

Prix et disponibilité du Ripple

Le Cyrusher Ripple est d’ores et déjà proposé en précommande sur le site web de l’entreprise. À l’occasion des fêtes de fin d’année, la marque mène une promotion qui permet de se l’offrir au prix de 2 199 $, soit approximativement 2 000 €. Ce tarif inclut la planche et une batterie. En revanche, si vous optez pour la formule incluant deux batteries et les accessoires qui vont avec, il faudra débourser 3 299 $ (~3 000 €). Concernant les livraisons, elles commenceront le 1ᵉʳ janvier 2024. Après la fin de la promotion, le prix augmentera de 300 $ (~274 €) pour les deux offres. Plus d’infos : cyrusher.com. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .