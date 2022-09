Un stabilisateur de Snowboard et un chauffe-serviette innovant dévoilés par des élèves à un concours d’inventions

Chaque année, dans le Michigan se déroule l’Invention Convention US Nationals au musée Henry Ford de Dearborn. Le 3 juin dernier se clôturait la septième édition de cette compétition qui récompense de très jeunes inventeurs. Deux groupes d’élèves du district scolaire de Cardiff se sont qualifiés avec deux inventions à l’opposé l’une de l’autre. La première étudiante qualifiée s’appelle Taylor Egli, son invention concerne le snowboard, et les seconds se nomment Neev Rohatgi et Steel Cordato, ils sont les inventeurs d’un produit pour la plage ou la piscine. Personne ne sait si le Super Snowboard Pole et le Porta-Heater seront un jour commercialisés, mais ces très jeunes gens ont au moins le mérite de les avoir inventés !

Le Super Snowboard Pole c’est quoi ?

Taylor Cardiff vient de l’école élémentaire Ada Harris, où elle est en cinquième année. Elle a inventé un système qui pourrait être très utile aux snowboardeurs. La jeune fille est elle-même passionnée de snowboard et lors de vacances en famille, elle a remarqué que les débutants avaient beaucoup de mal à monter ou descendre des remontées mécaniques. Ils devaient « déchausser » de leurs planches pour pouvoir repartir. Le même cas de figure se présentait aussi après une chute ! Le Super Snowboard Pole offre au snowboardeur une stabilité supplémentaire avec les remontées mécaniques et aide les novices à se frayer un chemin après une chute. Cette invention est en fait un petit bâton télescopique qui vient se loger dans la chaussure. En cas de chute ou pour descendre et monter sur les remontées mécaniques, les snowboardeurs débutants peuvent donc le déplier pour s’aider, explique le site encinitasadvocate.com.

Le Porta-Heater c’est quoi?

Neev et Steel sont aussi en cinquième année à l’Ada School, mais eux se sont plutôt tournés vers la plage, la piscine, les lacs… Et surtout les serviettes ! Leur invention s’appelle Porta-Heater et se présente comme un chauffe-serviette portable. En d’autres termes, il permet de garder votre serviette sèche et chaude en attendant que vous terminiez votre bain dans l’eau fraîche. Il est vrai que s’allonger sur une serviette humide n’est pas des plus agréables… Concrètement, lorsque vous partez piquer une tête, vous posez votre serviette sur le Porta-Heater en prenant soin d’allumer le mécanisme. Les deux élèves ont imaginé un chauffage à piles à l’intérieur du cadre formé de tuyaux en PVC. Dans ce cadre, un ruban nichrome qui ne s’oxyde pas, ne brûle pas (évidemment) et ne fait pas fondre le cadre en PVC !

Un projet original pour ces jeunes élèves !

En début d’année, les élèves de cinquième année ont eu un défi à relever : inventer quelque chose qui permettrait de résoudre un problème. Il fallait aussi que l’invention n’existe pas encore et qu’ils s’assurent qu’aucun brevet n’avait été déposé. Un prototype devait évidemment être construit et présenté sous forme de diaporama, de la conception au produit fini, en passant par le processus de fabrication. La directrice de l’école a ajouté qu’ils avaient été impressionnés par le niveau des élèves de cette promotion : “Nous avons été incroyablement impressionnés par l’innovation et la détermination de chaque inventeur pour résoudre un problème. Le programme de convention d’invention offre aux étudiants une expérience de créativité et d’adaptabilité, un objectif d’apprentissage que nous avons pour chacun de nos étudiants du district scolaire de Cardiff”. Quelques mots qui résument bien le génie de ces petits inventeurs en herbe !