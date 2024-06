Ces signes qui vous indiquent qu’il est temps de faire vos adieux à vos serviettes de bain

Dans notre salle de bain, nous disposons tous de serviettes de bain, et je ne vous apprends rien de ce côté-là… Pour ma part, il m’en reste quelques-unes offertes lors de notre mariage, en 1999 ! Vingt-cinq ans que ces serviettes de bain font les allers-retours entre le lave-linge, le sèche-linge et le sèche-serviettes. Certaines du « lot mariage », vraiment usées, ont été transformées en chiffon, mais certaines ont résisté à l’épreuve du temps. Les serviettes de bain, on les utilise chaque jour, mais nous les changeons rarement puisqu’elles sont encore utilisables ! Pourtant, certains signes pourraient vous révéler que votre vieille serviette, donnée par votre grand-mère, devrait servir à autre chose. Quels sont les signes qui indiquent que la fin de vie de votre serviette de bain approche ? Et, comment éviter de la jeter à la poubelle, et les réutiliser comme l’indique l’ADEME ? Je vous explique tout.

Signe révélateur n° 1 : une absorption diminuée

Le propre d’une serviette de bain est de vous essuyer, non ? Si votre vieille serviette n’absorbe pas l’eau sur votre peau au premier passage, c’est mauvais signe ! Néanmoins, en évitant les lavages à 90° C, et trop de lessive, vous pouvez prolonger leur durée de vie, c’est peut-être la raison pour laquelle ma vieille serviette rayée orange et blanc est toujours d’actualité !

Signe révélateur n° 2 : elles grattent !

Les serviettes de bain ne doivent jamais vous gratter la peau ! Normalement, elles sont douces et moelleuses, agréables à utiliser. Si votre serviette est élimée, et ne possède plus les « petits picots » de coton qui ressortent, ce n’est pas, non plus, un signe de confiance. De plus, si vous vivez dans une région dans laquelle l’eau est dure, vos serviettes de bain auront une durée de vie plus courte qu’avec de l’eau douce.

Signe révélateur n° 3 : couleur estompée, et serviette effilochée

Ces deux signes sont annonciateurs de la fin de vie de votre serviette de bain. Si celle-ci est passée du rouge au rose, et qu’elle forme de petits fils aux extrémités, c’est le signe qu’elle n’est plus vraiment apte à remplir ses fonctions originelles… Mais, ce n’est pas une raison pour la jeter, voici comment vous pouvez donner une seconde vie à vos serviettes de bain.

Quelles astuces pour vos vieilles serviettes de bain ?

Charité bien ordonnée commence par soi-même dit le proverbe ! Je vais donc vous expliquer comment je recycle mes veilles serviettes… Toutes mes serviettes de bain, inutilisables pour nous, sont conservées dans le bas d’une armoire. Et, ce sont les « serviettes pour les chiens » ! Lorsque nous les emmenons en vacances au bord de la mer, ils se baignent comme nous, mais disposent de leurs propres serviettes, évitant ainsi de pourrir les nôtres ! La seconde astuce, je l’ai déjà testée aussi, c’est de les utiliser comme chiffon à poussière, ou pour la mécanique. Mon mari, par exemple, ne jure que par les vieilles serviettes quand il réalise l’entretien de notre voiture.

Au moins, cela essuie d’après lui ! Enfin, là aussi, c’est du vécu : les serviettes de bain inutilisables sont de formidables absorbants lors de travaux de peinture. Et, je les garde encore et encore, avec à chaque fois, l’ajout de la peinture en cours ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .

