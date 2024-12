« 25 000 tonnes par an », TchaoMégot recycle vos mégots en isolation pour les maisons

Fumer Tue. Jeter un mégot pollue. Tel est le slogan du ministère de l’Environnement au sujet de la pollution par les mégots qui estime que 20 000 à 25 000 tonnes de mégots sont jetés chaque année en France. Certains sont évacués via des cendriers puis incinérés, mais d’autres, écrasés sur un trottoir ou jetés par une fenêtre se retrouve dans les océans. Je ne vais pas m’étendre sur la première partie du slogan « Fumer Tue », car je suis fumeuse. En revanche, je n’ai jamais jeté un mégot ailleurs que dans un cendrier, cela me semble logique ! C’est probablement pour cette raison que je vous ai déjà parlé de l’entreprise TchaoMégot qui a fait du mégot usagé, sa matière première. En les récupérant pour en faire un isolant, cette entreprise de l’Oise est à l’origine de la première technologie de dépollution écologique de mégots de cigarettes en France. Découverte.

Des mégots pour l’isolation les bâtiments

Observons un filtre de cigarette, formé de papier autour, et de fibres à l’intérieur. Ces fibres ressemblent étrangement à l’isolant que l’on trouve en rouleau : la laine de roche, ou de verre. Cette matière première, TchaoMégot la récupère par le biais de cendriers disposés dans les villes, ou les entreprises, les dépollue grâce à un procédé breveté, puis les transforme un isolant thermique et phonique performant. Cette matière est la fibre d’acétate de cellulose, une fibre synthétique fabriquée à partir de cellulose, un polysaccharide naturel présent dans les plantes. TchaoMégot propose, grâce à son procédé intelligent, des isolants en vrac ou en plaques pour les toitures, les combles ou les murs, et l’idée est géniale.

Des doudounes en mégots recyclés : une mode éthique et durable

Si l’isolation des bâtiments est essentielle, « l’isolation des corps » l’est tout autant. Ainsi, et toujours avec les vieux mégots, l’entreprise fabrique depuis sa fondation des doudounes particulièrement chaudes ! En effet, TchaoMégot transforme ces déchets en un rembourrage isolant pour doudounes, proposant également une alternative végane à la plume animale.

Chaque doudoune produite permet de recycler environ 4 500 mégots, contribuant à la dépollution et à la réduction des déchets. Certifiées REACH et conformes aux normes de sécurité, ces fibres ne sont pas seulement écologiques, elles sont aussi non toxiques et sans odeur, garantissant un confort optimal. De plus, l’entreprise s’engage dans une économie durable et locale en fabriquant ses produits dans des ateliers situés dans les Hauts-de-France.

Une matière première révolutionnaire aux multiples usages

Qui aurait pensé que les mégots de cigarettes pourraient devenir une nouvelle matière première aux pouvoirs isolants ? TchaoMégot s’y est attelé et c’est une réelle bonne nouvelle pour la planète. Pour récupérer les mégots, l’entreprise titulaire de six brevets et validée par des études du laboratoire INERIS, propose aux collectivités des kits de cendriers à installer dans une commune ou dans une entreprise. Les mégots sont ensuite collectés par le client puis récupérer sur simple appel par TchaoMégot.

L’entreprise propose aussi des kits pour les particuliers avec envoi de leurs mégots pour recyclage, et je pense sincèrement que je vais me laisser tenter. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de l’entreprise : tchaomegot.com. Et, vous ? Que pensez-vous de cette initiative ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .