Est-ce que l’eau du robinet est bonne à boire malgré sa mauvaise réputation ?

Nous consommons beaucoup d’eau au quotidien, et c’est assez logique puisque nous devrions boire de 1,3 à 2 litres d’eau par jour selon le CIEAU. Nous avons la chance, en France, de disposer d’eau potable dans nos habitations, et par conséquent, nous buvons de l’eau du robinet. Néanmoins, cette eau du robinet a parfois mauvaise réputation et fait l’objet de nombreuses idées reçues. L’eau du robinet nous est utile pour boire, faire notre café ou notre thé, nous laver ou laver notre linge et notre vaisselle. Tordons le cou aux idées reçues et continuons à boire de l’eau du robinet ! Vous allez voir qu’il n’y a aucun risque pour la santé, dans notre pays.

Idée reçue n° 1 : l’eau du robinet est de mauvaise qualité

C’est l’idée reçue la plus couramment entendue ! Et, c’est évidemment faux, archi-faux. L’eau du robinet, en France, est strictement contrôlée, au quotidien, et répond à des normes de qualité très rigoureuses. Les données sur l’eau du robinet sont disponibles sur eaupotable.sante.gouv.fr. Vous ne risquez absolument rien en buvant de l’eau du robinet, même non filtrée !

Idée reçue n° 2 : l’eau du robinet a un goût de chlore

Ce n’est pas réellement une idée reçue, car il peut arriver que l’eau ait un goût de chlore si celle-ci a subi des traitements à la suite des contrôles quotidiens. Néanmoins, ce goût disparait en laissant simplement reposer quelques instants votre verre ou votre carafe.

Idée reçue n° 3 : l’eau du robinet contient des produits chimiques

On entend parfois dire que l’eau contient des métaux lourds ou du chlore à haute dose. C’est possible effectivement, notamment pour le chlore comme dit plus haut, mais les normes en vigueur limitent drastiquement le taux de ces produits chimiques. Le chlore peut être utilisé pour empêcher le développement de bactéries. Néanmoins, les seuils de tolérance sont minimes, et ne présentent aucun risque pour la santé.

Idée reçue n° 4 : l’eau en bouteille est toujours meilleure que l’eau du robinet

Tout est une question de goût, mais ce n’est pas une réalité ! Est-il besoin de vous rappeler les différents problèmes rencontrés dernièrement sur des eaux en bouteilles contaminées ? Les eaux en bouteille sont également très contrôlées, cependant le risque de contamination est plus grand que pour l’eau du robinet. Et, puis, la consommation d’eau du robinet évite les déchets plastiques liés aux bouteilles évidemment.

Idée reçue n° 5 : l’eau du robinet abîme les appareils électroménagers

L’eau du robinet peut être chargée en calcaire, on appelle cela de l’eau dure, ou très dure. La présence de calcaire est due à la situation géographique et aux sols qu’elle traverse avant d’arriver aux robinets. Néanmoins, la dureté de l’eau n’entraîne aucune conséquence, ni sur la santé, ni sur les appareils tels que les cafetières. En cas d’eau dure, il suffit d’effectuer des détartrages un peu plus fréquents.

Idée reçue n° 6 : l’eau du robinet doit être filtrée pour être potable

Je viens de vous expliquer que l’eau du robinet était strictement contrôlée, les filtres ne sont donc pas une nécessité ! Pour éviter le calcaire, vous pouvez utiliser un adoucisseur d’eau. Les carafes filtrantes peuvent, elles, purifier l’eau du robinet, mais ne changeront rien en termes de présence de minéraux. Filtrer l’eau peut éventuellement améliorer le goût, mais ce n’est absolument pas une obligation. Et, vous ? Avez-vous aussi des idées reçues sur l’eau du robinet ? En consommez-vous au quotidien ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .