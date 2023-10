Comment savoir si l’eau de mon robinet est potable et bonne à boire ?

Boire de l’eau est primordial pour la santé : l’eau, c’est la vie et elle est essentielle. Le saviez-vous que l’on ne peut pas mourir de faim, mais que la déshydratation peut être fatale ? Lorsque vous avez soif, vous avez deux possibilités : l’eau en bouteille plastique ou l’eau du robinet. Afin d’éviter un surplus de déchets, nous sommes très nombreux à ouvrir notre robinet pour nous désaltérer. Un Français consomme environ 150 l d’eau par an, selon le site gouvernemental Notre Environnement. Et sur cette quantité, nous devons normalement consacrer 2 l par jour à notre hydratation. Si vous buvez 2 l de café par jour, cela fonctionne aussi, c’est de l’eau au départ ! Mais comment savoir si l’eau de votre robinet est réellement « potable » ? On va tout vous expliquer !

L’eau potable en France, l’une des plus contrôlées au monde !

Que tout le monde se rassure, l’eau du robinet, en France, est l’une des plus surveillées au monde ! « En France, chaque année, ce sont 18,5 millions d’analyses qui sont réalisées par les autorités sanitaires et 9,3 millions par les entreprises de l’eau », peut-on lire sur cieau.fr. Cependant, nous ne sommes jamais à l’abri d’une pollution passagère, à la suite d’intempéries, de travaux ou de problèmes techniques des stations d’épuration. Des phénomènes assez rares, mais qui auraient concerné 20 % des Français en 2021, selon le Monde.

Comment l’eau potable est-elle contrôlée en France ?

La surveillance de l’eau est régie par le Code de la santé publique et notamment l’article R.1321-1 ainsi que l’arrêté du 11 janvier 2007. La distribution est effectuée par les collectivités territoriales comme les Eaux de Sénart (77), Eau du Grand Lyon (69) ou encore Eau de Paris (75). Derrière ces collectivités territoriales, nous retrouvons souvent de grandes entreprises privées comme Suez, Veolia ou encore Saur. Quant à la surveillance de la qualité de l’eau, elle est réalisée par l’Agence régionale de santé (ARS) qui édite un rapport annuel appelé IGQ, en indiquant la qualité de l’eau par des codes couleurs. Bleu pour une eau de bonne qualité, vert pour une eau sans risque pour la santé, jaune pour une qualité insuffisante et orange pour une eau de mauvaise qualité.

Sur vos factures d’eau, vous recevez chaque année la synthèse de ce bilan ainsi qu’un rapport sur la qualité de l’eau. Vous pouvez aussi en prendre connaissance auprès de votre mairie, qui doit normalement afficher cette information. Vous avez également la possibilité de consulter la qualité de l’eau dans votre commune, sur le site du ministère de la Santé. Dans notre commune, Réau en Seine-et-Marne, nous apprenons que l’eau a été contrôlée pour la dernière fois le 7 septembre 2023 et qu’elle est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés. Tous les relevés effectués et leurs résultats sont aussi disponibles immédiatement.

L’application Lyzo pour connaître la qualité de votre eau potable

Pour celles et ceux qui préfèrent connaître ces résultats sur leur Smartphone, vous avez l’application Lyzo. Elle compile les résultats des contrôles sanitaires de l’eau distribuée dans toutes les communes de France, offrant une source d’informations exhaustive sur la qualité de l’eau du robinet. Les analyses de l’eau, généralement complexes et délicates à interpréter, deviennent plus accessibles. Vous indiquez le nom de votre commune, et vous savez immédiatement si votre eau est de bonne qualité : vert si l’eau est parfaite et orange si des analyses sont encore en cours. Si la couleur noire s’affiche, il ne faudra pas consommer l’eau du robinet, notamment pour les jeunes enfants ou les personnes fragiles !

Vous êtes plutôt eau du robinet ou eau en bouteille ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .