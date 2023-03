« Vous n’êtes pas prêt », voilà à quoi ressembleront les futurs Smartphones explique son inventeur

Connaissez-vous Martin Cooper, surnommé Marty ? Si vous ne savez qui il est, ce qui est certain, c’est que vous utilisez son invention plusieurs fois par jour et qu’elle gère tout votre quotidien ou presque. Marty Cooper est un inventeur américain, considéré comme le père du téléphone portable. Il est aussi le premier homme à avoir passé un appel sur un téléphone portable cellulaire, en 1973. Cet homme, qui a aujourd’hui 94 ans, pense que les générations futures disposeront d’appareils directement intégrés sous la peau qui auront notre propre corps pour batterie. Il n’avait jamais imaginé que son téléphone mobile deviendrait un ordinateur, petit concentré de technologie, mais il pense donc que son invention se retrouvera greffée directement dans notre corps. Explication.

La vision de Marty Cooper

Nos téléphones rectangulaires, que l’on glisse dans la poche ou dans un sac et que l’on oublie parfois dans un train ou restaurant, vivraient leurs dernières années selon l’inventeur. « La prochaine génération aura le téléphone intégré sous la peau de ses oreilles » déclarait Marty Cooper, lors d’une interview accordée à CNBC au Mobile World Congress de Barcelone lundi dernier. Bien sûr, notre corps servira de chargeur. L’inventeur du Smartphone explique que lorsque nous mangeons, nous créons de l’énergie. Ce qui veut dire que cette énergie pourrait parfaitement recharger une petite oreillette intégrée à notre oreille. Il n’est pas le seul à penser que nos corps seront dotés de capteurs et de puces. Elon Musk à travers son concept Neuralink, les puces intégrées au cerveau, semble le penser aussi.

Pourquoi pense-t-il que nous serons des « corps portables » ?

Sa vision du futur part du constat suivant : nos téléphones rectangulaires ne sont absolument pas adaptés à la forme d’un visage humain. Ce qui n’est pas totalement faux ! Vous avez probablement déjà tenté de coincer votre téléphone entre l’oreille et le cou pour répondre à un appel, occupé à faire autre chose. « Chaque fois que je passe un appel téléphonique et que je n’ai pas d’écouteur, je dois prendre ce morceau de matériau plat contre ma tête courbée [et] tenir mon bras en l’air dans une position inconfortable. » déclarait aussi l’inventeur. Et depuis leur invention, les Smartphones ont grandement évolué technologiquement parlant, mais la forme est restée la même.

Quid de la dépendance aux réseaux sociaux ?

Facebook, Instagram, TikTok, nous sommes très dépendants des réseaux sociaux. Une étude réalisée en 2020 par Heaven Marketing et l’association Génération numérique, révélait que 87 % des 11-12 ans avaient déjà un accès aux réseaux sociaux, alors que l’âge légal est de 13 ans. Quant au premier mobile, 20 % des enfants le possèdent dès 10 ans, sous couvert d’une entrée au collège. La prévalence des téléphones aujourd’hui entraîne de nombreux problèmes, dont la dépendance aux réseaux sociaux.

Ce que reconnaît l’inventeur du Smartphone, qui n’aurait jamais imaginé cela en 1973. Il avait inventé le téléphone portable pour faciliter la vie des personnes, mais non pas pour les rendre dépendants ! Il faut dire qu’en 1973, Internet n’avait pas encore été inventé, et les appareils photos numériques n’existaient pas non plus. Dans l’esprit de l’inventeur, un téléphone portable servirait uniquement à « téléphoner » ! « Il y a désormais plus d’abonnements de téléphonie mobile dans le monde qu’il n’y a de personnes, selon Cooper, alors que deux tiers de la population de la terre ont un téléphone portable personnel. ». Alors un téléphone directement intégré à notre corps ? Qu’en pensez-vous ?