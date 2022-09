POCO dévoile ses prochains smartphones, le POCO M5 et M5s dotés de la puce Helio avec 8 cœurs

La rentrée est là et vous avez peut-être besoin de nouveautés pour l’appréhender du mieux possible… Et cela commencera peut-être par l’achat d’un nouveau smartphone… Cela tombe bien, la marque POCO propose deux nouveaux modèles, le POCO M5 et le POCO M5s, qui devraient répondre parfaitement à vos besoins… Equipé de la dernière puce MediaTek Helio G99 au monde, le M5 se doit d’être connue, elle est l’une des plus robustes puce 4G et vous permettra même de pouvoir jouer parfaitement à des jeux d’entrée de gamme… Découverte de ces deux smartphones à prix ultra-compétitifs, qui ne les empêchent absolument d’être performants, bien au contraire… Le POCO M5s se présente lui, comme le meilleur smartphone de l’année 2022… C’est parti !

Le POCO M5 en détail…

La puce MediaTek Helio G99 est le dernier chipset 4G publié par MediaTek avec une grande performance qui en fait l’une des meilleures puces du marché en 2022. Le test AnTuTu effectué concernant ses performances de jeux, montre qu’il peut fonctionner sur des graphismes « moyen-haut ». Le POCO M5 offre une configuration standard pour la RAM et la ROM et jusqu’à 6 Go de LPDDR4X et 128 Go d’UFS 2.2. Ce qui lui permet d’assurer plusieurs tâches simultanément et de posséder un espace de stockage suffisant pour de nombreuses applications. Côté performance, POCO M5 s’équipe de la dernière version Game Turbo 5.0, ce qui permettra aux utilisateurs de vivre une expérience de jeu intense, ce qui est rare dans ce segment. De plus, il est optimisé avec le mode performance par exemple, qui lui permet de fonctionner de manière optimale, même lorsque vous jouez. Les performances du POCO M5 sont les meilleures de sa catégorie, avec un matériel solide et une optimisation par logiciel, la marque POCO apporte une expérience de jeu très performante à ses utilisateurs.

Le POCO M5 côté performance…

Comme on l’a vu, le POCO M5 s’équipe de nombreux éléments de jeu et d’une belle autonomie… Ainsi il offre un taux de rafraîchissement de 60+ FPS dans le segment d’entrée de gamme. Le fait d’avoir 90 Hz n’est pas seulement utile pour l’utilisation quotidienne, où votre expérience visuelle devient plus fluide, mais aussi pour les jeux, où certains titres pourront atteindre jusqu’à 90 FPS. Il se dote également de l’affichage DynamicSwitch, offrant ainsi un affichage optimisé pour différents contenus afin d’améliorer l’expérience visuelle de l’utilisateur. Le DynamicSwitch possède également la capacité d’économiser la batterie, car tous les contenus ne nécessitent pas un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, une caractéristique suffisamment rare pour être soulignée, il offre une réponse plus rapide lors de l’utilisation ou lors de jeux qui nécessitent de la vitesse. Côté autonomie, vous ne serez pas déçu non plus, car il se dote d’une batterie de 5000mAh, hors norme pour les smartphones d’entrée de gamme. Ainsi, la batterie en utilisation normale, tiendra toute la journée, sans besoin de batterie externe ou de prise électrique. Au pire, grâce à sa charge rapide de 18W, il vous faudra moins de deux heures pour passer de 0 à 100% de batterie…

Le POCO M5s en détail…

Le POCO M5s, lui dispose d’un écran AMOLED dont les couleurs, la luminosité et la clarté sont fortes. Il sera parfait pour regarder des séries en streaming, ou de belles photos. Son écran permet de garder les couleurs très fidèles à celles de la réalité. De plus, l’écran du POCO M5s protège vos yeux grâce au mode de lecture 3.0 et la gradation, cela permet la réduction de la faible luminosité et du scintillement pour une utilisation à long terme de l’écran. Le POCO M5s est très certainement parmi les meilleurs de ce que l’AMOLED peut offrir. Du côté de l’appareil photo, puisque le POCO M5s se destine plus à cette utilisation à la différence du POCO M5, vous pourrez compter sur un appareil photo principal qui est l’un des plus haut de gamme du milieu de gamme en termes de qualité et de clarté. Il s’équipe également d’un objectif ultra-large, d’une caméra macro et d’un capteur de profondeur. L’ultra-largeur peut, par exemple, s’avérer très pratique pour les photos de paysages ou lorsque vous devez faire une photo de mariage par exemple… “Avec une quadruple caméra de 64 Mpx sur le POCO M5s, c’est l’un des rares appareils en 2022 qui offre autant d’options de caméra. Nous nous assurons que l’ultra-large est un must lorsqu’il s’agit d’un smartphone axé sur l’appareil photo, car c’est l’un des modes qui est extrêmement utile dans de nombreuses occasions.”

Quelques détails supplémentaires sur le POCO M5s

Côté processeur, il s’équipe du MediaTek Helio G95 qui est un processeur de milieu de gamme très mature, connu pour la stabilité de ses performances. Il est ainsi possible de jouer, ou de traiter des photos très facilement, notamment grâce à LPDDR4X et UFS 2.2 qui lui sont associés. Comme pour le POCO M5, le M5s s’équipe d’une batterie 5000mAh qui pourra tenir la journée entière et ne prendra que deux petites heures pour être rechargée. Vous l’aurez compris, le POCO M5 s’axe sur le jeu, quand le POCO M5s s’oriente un peu plus sur la photo et le divertissement… Quel que soit votre besoin, le M5 ou le M5s répondront forcément à vos besoins. La performance n’est jamais un compromis chez POCO, quel que soit le segment.

