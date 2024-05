Bordet invente un « bâtonnet de charbon » naturel qui élimine 87 % du chlore contenu dans l’eau

L’eau est une ressource précieuse, et nous devrions en consommer de 1,5 litre à 2 litres par jour, selon l’ANSES. En France, nous avons le choix de l’eau du robinet, de l’eau en bouteille, de l’eau passée par une carafe filtrante ou par un adoucisseur d’eau. De plus, l’eau du robinet est strictement contrôlée, quotidiennement, en boire ne présente donc aucun risque pour la santé. Néanmoins, certaines personnes n’accordent aucune confiance à l’eau de leur robinet, et consomment alors de l’eau en bouteille, et produisent, par conséquent, des déchets à grande échelle. Dans certains pays, l’eau du robinet n’est pas consommable en l’état et doit être filtrée. En 2022, le groupe Bordet, implanté à Leuglay dans le Châtillonnais en Côte-d’Or, a lancé une innovation révolutionnaire pour filtrer l’eau du robinet : le bâtonnet de charbon actif végétal bio. Je vous propose de découvrir cette invention qui répond à une problématique actuelle : comment avoir de l’eau plus pure sans recourir aux bouteilles plastiques et aux carafes filtrantes traditionnelles ?

Un bâtonnet filtrant au charbon actif

Avant d’entrer dans les détails, sachez que ce bâtonnet est un produit Made In France, 100 % produit en Côte-d’Or (21). Très simple d’utilisation et respectueux de l’environnement, il a rapidement séduit les consommateurs, doublant ses ventes depuis son lancement. Le bâtonnet de charbon actif de Bordet, certifié Ecocert depuis 2021, se distingue d’abord par son processus de fabrication écoresponsable. Contrairement aux bâtonnets de charbon habituellement produits en Asie et activés chimiquement, ceux de Bordet sont activés physiquement, produits exclusivement en France, à partir de matières naturelles et biologiques !

87 % du chlore et l’intégralité des phénols

Le fonctionnement du bâtonnet filtrant est, on ne peut plus simple ! Il suffit de remplir une carafe d’eau, puis d’immerger le bâtonnet qui promet d’absorber en huit heures le chlore et d’autres substances nocives pour la santé. Les nombreux tests effectués ont déjà donné leurs premiers résultats, et convaincus les plus réticents :

87 % d’élimination du chlore après 4 heures et 100 % après 8 heures

Élimination complète des phénols en 24 heures

Le charbon produit par le groupe Bordet, est le fruit d’une expertise de plus de 100 ans, puisqu’il est spécialisé dans ce domaine depuis 1860. Ce charbon est produit exclusivement à partir de bois issus de forêts locales gérées écologiquement, situées au cœur du Parc national de forêts en Côte-d’Or. Et, c’est une valeur chère à cette entreprise à laquelle elle ne dérogera jamais.

Un bâtonnet pour filtrer l’eau du robinet

La mise au point industrielle de ces bâtonnets de charbon actif a nécessité plusieurs mois d’ajustements pour affiner les caractéristiques physico-chimiques du produit. Désormais, Bordet est fier de revendiquer la place de premier industriel européen à fabriquer ce type de charbon actif de manière écoresponsable. Ce succès commercial se traduit par des partenariats avec des réseaux de distribution tels que les boutiques de musées, les magasins Nature & Découvertes, et les enseignes bios. En savoir plus sur le concept du bâtonnet filtrant Bordet ? Rendez-vous sur le site officiel : groupebordet.fr. Et, vous ? Consommez-vous plutôt de l’eau en bouteille ou du robinet ? Pensez-vous que cette invention pourrait révolutionner notre consommation d’eau du robinet ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .