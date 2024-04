Faut-il retirer les étiquettes des cartons et des bouteilles en plastique avant de les recycler ?

Nos poubelles de tri regorgent de bouteilles en plastique, c’est l’un des déchets que nous rejetons le plus chaque année. Le tri des bouteilles en plastique est primordial. C’est d’ailleurs l’un des axes majeurs de la loi AGEC qui prévoit un taux de collecte de 90 % en 2029. Le gouvernement français a confié une étude du suivi du recyclage à l’ADEME, qui pour 2021 annonce un taux de recyclage de 61 % en légère progression. Deviendrions-nous plus conscients des enjeux du recyclage ? Toujours est-il que lorsque l’on jette une bouteille dans le bac de tri, nous nous posons certaines questions. Est-ce que je dois plier ou compresser la bouteille ? Et, le bouchon ? Et, l’étiquette, on la laisse ou on la jette à part ? Je vais tenter de répondre à ces questions pour vous aider à mieux trier vos bouteilles en plastiques.

Doit-on écraser, compresser ou plier une bouteille en plastique ?

L’idée de réduire le volume de vos bouteilles en plastique est surtout intéressante pour gagner de la place dans votre bac de ramassage. Malheureusement, la réponse à cette question n’est pas universelle, puisqu’elle dépend de votre centre de tri. Certaines machines reconnaissent uniquement la bouteille à sa forme, il faut donc les laisser intactes. D’autres machines identifient la matière plastique, il serait ainsi possible de compacter nos bouteilles. Les bouteilles en plastiques doivent en conséquence être laissées dans leur forme d’origine, et avec le bouchon. Si vous souhaitez tout de même les compacter, écrasez-les exclusivement dans le sens de la longueur.

Et, l’étiquette de la bouteille ? On la laisse, ou on l’enlève ?

Toutes les bouteilles sont revêtues d’une étiquette, qu’elles soient en verre ou en plastique. Mais, l’étiquette, souvent en papier, n’est ni du verre, ni du plastique. Nous pouvons alors nous demander s’il serait judicieux d’ôter les étiquettes avant de jeter la bouteille. La réponse est non pour cette fois, à moins que vous ayez beaucoup de temps à perdre pour les retirer. Lorsqu’il est recyclé, le verre est fondu dans un four en fusion, à très haute température. L’infime quantité de papier représenté par l’étiquette n’a aucune incidence sur le recyclage. Et, c’est le même cas de figure pour les étiquettes des bouteilles en plastiques, elles sont aussi recyclées, avec la bouteille. Si vraiment, vous mettez un point d’honneur à enlever vos étiquettes, vous pouvez les jeter dans le bac jaune, de tri des emballages.

Et, les étiquettes des boites de conserve, on en fait quoi ?

Et, c’est toujours non, pour les étiquettes des boîtes de conserve, c’est absolument inutile et chronophage ! Il n’est pas impératif de retirer les étiquettes des boîtes de conserve. En effet, lors du processus de recyclage, le métal est fondu à une température extrêmement élevée, ce qui rend le papier insignifiant et ne pose pas de problème. Cependant, si vous préférez les retirer pour une raison quelconque, vous pouvez les placer dans le bac de recyclage du papier, où ils seront traités séparément pour un recyclage optimal. Pour une fois que le tri est facile, ce serait dommage de se compliquer la vie, non ? Et, vous ? Comment triez-vous vos bouteilles en plastique ? Avec, ou sans étiquettes ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .