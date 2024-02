Quel est le sèche-serviette le plus économique en 2024 ?

Dans nos maisons ou nos appartements, il existe une pièce assez difficile à maîtriser énergétiquement parlant. Cette pièce, c’est bien sûr la salle de bains qui nous accueille dans le plus simple appareil ! Ainsi, l’ADEME préconise une température de 22° C pendant la toilette, puis de 16 °C lorsque celle-ci n’est pas utilisée. Dans une salle de bain, on trouve un lavabo, une douche ou baignoire et bien entendu un radiateur. Ce dernier est souvent électrique, ou à eau, mais son contrôle peut s’avérer compliqué. Pour tenter de résoudre le problème de la température dans la salle de bain, nous sommes de plus en plus nombreux à opter pour le sèche-serviette électrique. Cet accessoire permet de chauffer la pièce, tout en séchant nos serviettes de bain. Mais, il existe pléthore de sèche-serviette, plus ou moins efficaces, et plus ou moins énergivores. Voici quelques conseils pour choisir un sèche-serviette économique.

Quel type de sèche-serviette choisir ?

Sur ce marché assez porteur du sèche-serviette électrique qui, de plus, est aussi un accessoire décoratif, il en existe deux modèles : le sèche-serviette électrique, le sèche serviette à eau chaude, et le sèche-serviette mixte.

Le sèche-serviette électrique peut être soufflant, mais ce n’est pas une obligation. Le sèche-serviette électrique fonctionne grâce à l’électricité pour chauffer un fluide caloporteur, généralement de l’huile, qui circule à l’intérieur du radiateur. Ce fluide chauffé diffuse ensuite la chaleur dans la pièce et permet de sécher les serviettes suspendues sur le radiateur. Son atout : la facilité d’installation , puisqu’il suffit de le fixer ou de le poser au sol, puis de le brancher !

Le sèche-serviette à eau chaude est plus écologique, et plus économique que son cousin l'électrique. Ce dernier va venir remplacer le radiateur existant, relié à votre chaudière. Le sèche-serviette à eau chaude doit, en effet, être raccordé au système de chauffage central de la maison. Ce modèle est à privilégier pour gagner de la place dans une salle de bain, et ôter le vieux radiateur souvent très imposant !

De plus, il existe aussi des sèche-serviette mixtes et à inertie, qui sont les moins plébiscités. Quel que soit le modèle pour lequel vous opterez, il est conseillé de le choisir avec un thermostat de préférence programmable à distance afin de pouvoir maîtriser sa consommation d’énergie.

Et, au niveau consommation électrique, cela donne quoi ?

Lorsque vous devrez choisir votre sèche-serviette, il vous faudra connaître la surface de votre salle de bain. En effet, il est inutile de choisir un modèle puissant, donc plus énergivore, si votre salle de bains dispose d’une surface de 6 m² ! En moyenne, on estime la consommation d’un sèche-serviette électrique à 530 kWh par an, si celui-ci fonctionne approximativement deux heures par jour. Au prix actuel du kilowattheure, 0,2516 €, la consommation annuelle serait en conséquence de 133,34 € d’électricité.

Comment choisir votre sèche-serviette ?

Comme nous vous l’avons dit, le choix du sèche-serviette va dépendre de la surface de votre salle de bains. En règle générale, la puissance recommandée se situe de 120 à 150 W/m². Le calcul nécessaire pour déterminer la puissance requise tient compte des pertes de chaleur occasionnées par l’absorption de chaleur par les serviettes humides. Par conséquent, 100 watts supplémentaires sont à ajouter au calcul suivant :

Pour une surface de salle de bain de 11 m² : (11 × 120) + 100 = 1 420. Il est ainsi préconisé de choisir un sèche-serviettes d’une puissance d’au moins 1 420 W.

Le plus économique serait probablement celui qui va remplacer votre radiateur à eau. Néanmoins, comme pour tout appareil énergivore, la consommation dépendra de votre utilisation. Dans l’idéal, choisir un sèche-serviette avec thermostat programmable serait la meilleure option. En effet, vous pourrez alors décider quotidiennement des températures à appliquer, voire augmenter cette dernière quelques minutes avant de vous retrouver nu comme un ver ! Que pensez-vous de ces conseils ? Si vous possédez un sèche-serviette, quel modèle avez-vous choisi ? Et, pourquoi ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

