Est-ce que le sèche-serviette électrique consomme beaucoup d’énergie ?

Le constat est sans appel : nous devons absolument limiter notre consommation électrique, au regard des dernières augmentations subies. La température recommandée pour un logement est de 19 °C dans les pièces à vivre. Cependant, pour la salle de bain, l’ADEME recommande une température de 22 °C lorsqu’elle est utilisée, et de 17 °C lorsqu’elle ne l’est pas. Et, effectivement, nous avons tendance à pousser le chauffage à fond avant de passer sous la douche ! Cela nécessite donc de « jouer » avec le radiateur de la salle de bain, et de ce fait de consommer plus d’électricité. Saviez-vous qu’en remplaçant votre convecteur par un sèche-serviette électrique, vous pourriez faire des économies ? Et, justement, le sèche-serviette Cecotec* est actuellement en promotion au prix de 80,99 €** au lieu de 104,90 € (-23 %). On vous explique pourquoi il peut être intéressant de l’installer dans votre salle de bain.

Comment faire des économies d’électricité grâce à un sèche-serviette ?

Dans de nombreuses habitations, la salle de bain est souvent la pièce la moins isolée, notamment dans les maisons anciennes. Prendre une douche au petit matin relève parfois du défi pour se dénuder par un froid de canard. Et, dans les salles de bains, ce sont fréquemment des convecteurs électriques puissants et avec une mise en chauffe rapide, qui sont installés. Ces derniers sont très gourmands en électricité et sont à bannir de la salle de bain. Le sèche-serviette électrique peut donc vous permettre de réaliser des économies s’il vient remplacer le convecteur électrique. De plus, il aura double fonction : chauffer votre salle de bain, et bien sûr sécher vos serviettes. Ce qui peut ne pas être une mince affaire dans une salle de bain froide.

Comment utiliser un sèche-serviette électrique de manière économique ?

Pour ne pas consommer trop d’électricité avec un sèche-serviette électrique, il est conseillé de la maintenir allumé en permanence, même à une puissance basse pendant l’hiver, afin d’éviter une surconsommation au moment de chaque allumage quotidien. De plus, le sèche-serviette doit venir remplacer et non compléter un chauffage d’appoint. Lors du choix de votre sèche-serviette, assurez-vous qu’il a une puissance adéquate pour chauffer efficacement la salle de bain en fonction de sa taille. Enfin, évitez d’utiliser la fonction turbo, qui est souvent la plus énergivore lorsqu’elle est disponible sur un modèle donné. Par exemple, un sèche-serviette de 500 W conviendra pour une salle de bain de 8 m² environ. La taille moyenne d’une salle de bain étant de 6 m², il est donc inutile d’acquérir un sèche-serviette trop puissant.

Le sèche-serviette Readywarm 9000 500 watts Cecotec

Ce sèche-serviettes électrique de 500 W pour un séchage rapide et une chauffe efficace de la salle de bain convient pour une surface de 8 m² au maximum. Il est équipé d’un écran LED SmartTemp affichant la température ambiante. De plus, il dispose d’une fonction FlashDrive qui permet un séchage efficace des serviettes et les préchauffe jusqu’à deux heures avant utilisation, avec arrêt automatique intégré. Enfin, il se dote des systèmes Overprotect et auto-off pour prévenir la surchauffe en détectant et bloquant automatiquement l’appareil en cas de température excessive.

