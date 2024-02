Beurer invente un étonnant appareil pour se « réchauffer les pieds »

Le froid s’installe doucement sur la France, et c’est une situation plutôt normale à cette époque de l’année. Si, en plus, vous respectez à la lettre les directives gouvernementales qui préconisent 19 °C dans votre maison, vous pourriez, reconnaissons-le, ne pas avoir très chaud quand il fera -10 °C dehors ! Il existe une partie du corps que nous avons beaucoup de peine à réchauffer : les pieds ! Et, nous avons coutume de dire, enfin, dans notre famille, que lorsque l’on a froid aux pieds, nous avons froid partout. Quelle désagréable sensation que de sentir ses pieds gelés et de devoir empiler les paires de chaussettes pour les réchauffer, non ? Si vous travaillez chez vous, et donc en chaussette, ou que vous aimez avoir chaud aux pieds pour regarder votre série préférée, nous vous proposons de découvrir le petit chauffe-pied Beurer FW 20. Un petit accessoire bien-être qui va ravir les plus frileux ! Le chauffe-pied Beurer FW 20 est actuellement en promotion, au prix de 44,99 €* au lieu de 60,99 € soit une réduction de 26 %.

Présentation du chauffe-pied Beurer FW 20

Le Beurer FW 20 Chauffe-pieds, une solution électrique innovante pour dire adieu aux pieds froids pendant l’hiver. Avec sa doublure en peluche, ce chauffe-pieds offre une chaleur agréable, assurant un confort optimal. Il s’adapte à tous les frileux puisqu’il propose trois niveaux de température ajustables, permettant un réglage personnalisé pour répondre à vos besoins. Son chauffage intégré assure une montée en température rapide pour un soulagement immédiat. En plus de son efficacité, cet appareil garantit une utilisation sûre grâce à son arrêt automatique après environ 90 minutes, empêchant toute surchauffe. Doté de capteurs, il garantit la sécurité en se coupant, même si vous vous endormiez les pieds bien au chaud. Il s’adapte à toutes les longueurs de pieds (jusqu’au 47) et la doublure intérieure est lavable en machine à 30 °C. Vous allez pouvoir le cacher sous votre bureau, et garder les pieds au chaud pendant que vous travaillez, et ce, même si vous ne télétravaillez pas ! Notez qu’il faudra approximativement 30 minutes pour que le chauffe-pied atteigne progressivement la chaleur désirée.

Quels sont les autres bienfaits d’un chauffe-pied électrique ?

Beurer est une marque allemande fondée en 1919, et l’un des leaders mondiaux des appareils de santé et de bien-être. Le chauffe-pied électrique n’est pas seulement un accessoire de confort, il peut aussi avoir des bienfaits sur votre santé. Les « pieds froids » peuvent aussi être le signe d’une mauvaise circulation sanguine et le chauffe-pieds se révèle particulièrement efficace pour favoriser la circulation sanguine et soulager les jambes lourdes après votre journée de travail. De plus, la chaleur qu’il diffuse contribue efficacement à soulager les muscles endoloris, apaisant les symptômes d’arthrose, d’arthrite et de rhumatisme.

Quelles sont les contre-indications à l’utilisation d’un chauffe-pied électriques ?

Le chauffe-pied est un appareil de confort, mais il peut aussi être utilisé à des fins thérapeutiques comme nous l’avons vu récemment. Cependant, il ne faut pas en abuser, notamment si vous ressentez une douleur aigüe ou par suite d’une entorse. Le froid sera alors plus recommandé que le chaud. Enfin, en cas de problème de circulation sanguine avérée, de diminution de la sensibilité des pieds, de plaies ouvertes, d’abcès, d’eczéma ou encore d’infections, la chaleur est déconseillée, et donc le chauffe-pied à bannir de votre maison ! Alors prêts à vous installer devant un film de Noël avec votre chauffe-pied ?

Beurer FW 20 Chauffe-pieds, avec doublure en peluche, fabriqué en Europe, chauffage électrique des pieds avec 3 niveaux de température, arrêt automatique, lavable en machine, gris Fini les pieds froids Le chauffe-pieds électrique doté d'une doublure intérieure douillette procure à vos pieds une chaleur agréable, idéal pour l'hiver PromoMeilleure Vente n° 1

*Le prix a été constaté le 29 janvier 2024, il est susceptible d’être modifié par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez