Un Lyonnais invente le Curway, un snowboard urbain tout terrain

Une envie soudaine de pratiquer le snowboard ? Cela risque d’être très compliqué avec ce dôme de chaleur, qui bloque la France sous des températures caniculaires… Cela dit, faire du snowboard en ville ne semble pas impossible et devrait pouvoir se faire dans un futur proche… Étrange? Oui peut-être mais Pierre Marabese, un Lyonnais va probablement faire changer les choses… Il est, en effet, l’inventeur du Curway, un snowboard électrique qui fonctionne sur n’importe quel terrain et donc aussi en ville ! Découverte.

D’où lui est venue cette idée ?

Pierre Marabese explique que lorsqu’il était enfant, il partait à la montagne une fois par an, avec ses parents. Il découvre alors le snowboard, et il adore ça, mais une semaine par an, c’est peu pour le jeune homme qui tombe amoureux de ce sport de glisse. En 2006, il créé le premier prototype d’une planche tout-terrain, dérivée du snowboard. Avec son père, excellent bricoleur, il fabrique son prototype mais le résultat est assez médiocre: il faut dire que son invention était faite de matériaux de récupération. Mais les sensations sont là, il faut juste améliorer l’engin !

Mais alors c’est quoi le Curway ?

Techniquement, le Curway se présente comme une planche qui mesure 1.60 mètres de long et pèse 50 kilos. Elle s’équipe d’une batterie lithium fer phosphate, nouvelle batterie avec une espérance de vie plus longue et un recyclage facilité. Grâce à cette batterie, la planche peut fonctionner en toute autonomie pendant 50 kilomètres. Comme l’exige la réglementation européenne, le Curway possède une vitesse maximale de 25 km/h avec assistance. Le freinage de la planche est quant à lui, assuré par un système hydraulique semblable à celui d’un vélo.

C’est pour qui le Curway ?

Dans une interview accordée au magazine Le Tout Lyon, l’inventeur explique que sa planche s’adresse à tous, experts comme débutants. Il souhaite que “le Curvway soit une discipline que tout le monde peut pratiquer. Le temps d’adaptation à la planche change selon si la personne pratique déjà le snow. En effet, un débutant aura un temps d’adaptation d’une quinzaine de minutes alors qu’un snowboardeur mettra à peine une minute”. Les améliorations à venir concernent un allongement de la taille de la planche de 5 centimètres ainsi qu’un système qui permettrait de garder la planche à l’horizontale, même à l’arrêt.

Pour tourner, c’est comme sur un snowboard, il faut pencher son corps à gauche ou à droite… Intéressante cette invention non ? Bientôt dans les parcs de Lyon peut-être ? Pouvoir pratiquer le snowboard toute l’année, en voilà une belle idée, car avec le réchauffement climatique, aurons-nous encore de la neige en hiver ?

Dernière minute : le Curway est disponible en précommande au prix de 4600€ sur le site de l’entreprise, et il semble même possible de réserver un essai d’une heure et demi pour tester l’engin au prix de 49€ à Lyon uniquement… Amis Lyonnais, si vous ne saviez pas comment occuper vos weekends, on vous a trouvé l’innovation à tester absolument !