Snowfeet : des mini-patins de ski innovants et un souffle nouveau dans le monde des sports d’hiver

Le mois de décembre rime avec Noël et fêtes de fin d’année ! Mais il rime aussi avec les premières neiges très attendues dans les stations de ski, qui lanceront la saison touristique. Viendront alors les joies des sports de glisse : vitesse et gamelles allant souvent de pair ! Le ski étant le sport maître de ce que l’on appelle sports d’hiver et il ne date pas d’hier, puisque les premiers skis auraient été utilisés plus de 5 000 ans av. J.-C. ! Cette année, ce sera peut-être avec des Snowfeet aux pieds que vous dévalerez les pistes ! Cette invention, qui remplace de lourds skis encombrants, est vendue au prix de 199 €, mais ce n’est pas chez Décathlon que vous la trouverez. Présentation.

Snowfeet, qu’est-ce que c’est ?

En 2019 déjà, nous vous présentions les Snowfeet dans un article dédié et nous envisagions également qu’elles seraient une invention star dans les années à venir. Nous ne sommes pas visionnaires, mais cet hybride entre le ski et le patin à glace avait vraiment toutes les chances de devenir une invention « qui marche » ! Snowfeet, c’est donc un tout nouveau sport de glisse fusionnant les éléments du patinage artistique avec ceux du snowboard. Baptisées les “Snowfeet”, ces inventions procurent une liberté de mouvement totale et une expérience exceptionnellement originale, promettant une montée d’adrénaline garantie. Littéralement traduites par « Pieds des Neiges”, les Snowfeet se démarquent par leur capacité à vous faire glisser avec vos chaussures d’hiver ou bottes, éliminant ainsi la nécessité de posséder des chaussures spécifiques ou des skis.

Pourquoi les Snowfeet rencontrent-elles du succès ?

Les Snowfeet sont vendues sur Amazon. Les 224 clients qui ont commenté leur achat ont donné pour la plupart la plus haute des notes : 5 étoiles. « Sans compromis entre le snowblade et le ski. Hyper maniable, permet de se divertir sur les pistes de façon différente qu’avec les skis. Évidemment, prend beaucoup moins de place que les skis. Fonctionne parfaitement sur une piste, plus difficile sur du hors piste avec neige non damée », explique Laurent, l’un des acheteurs. Et c’est justement sur ce point que les Snowfeet sont géniales… Là où les skis traditionnels ne « passent pas » ou « accrochent », les Snowfeet, elles, vous permettront, avec un peu d’entraînement, de vous faufiler partout et notamment pour pratiquer le hors-piste. Leur principal atout est d’ailleurs souligné par de nombreux acheteurs : ils ne prennent pas de place et se glissent presque dans une poche ou au moins dans un sac à dos.

Comment fonctionnent les Snowfeet ?

Là encore, leurs côtés pratique et économique devraient vous convaincre. Certes, elles sont vendues près de 200 € la paire, et c’est déjà moins cher qu’une paire de skis. Pour les fixer, vous n’aurez pas besoin de chaussures spéciales comme pour le ski de piste ou de fond. Les Snowfeet viennent, en effet, se fixer directement sur la botte ou sur vos chaussures de randonnées.

Les Snowfeet se suffisent donc à elles-mêmes pour vous procurer des sensations nouvelles et probablement exceptionnelles.

