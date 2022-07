Elle dévoile une invention géniale et innovante pour ne plus oublier de mettre de la crème solaire : le patch anti UV

L’été est particulièrement torride cette année… Tellement chaud qu’il est quasiment impossible de faire bronzette sur la plage avec plus de 40°C à l’ombre. S’exposer sous ce soleil de plomb, ce serait prendre des risques pour votre peau ou celle de vos enfants… Le soleil est un ami qui réchauffe, mais il peut également être un ennemi juré pour la peau. Leah Mussell est une jeune maman britannique qui utilise sa page Facebook Zoe’s Law pour sensibiliser les gens aux dangers du soleil, aux grains de beauté qui changent de couleurs, etc. Après avoir perdu sa meilleure amie décédée d’un cancer de la peau à 26 ans, elle vante les propriétés d’une invention géniale qui vous indique quand il faut remettre de la crème solaire : le patch solaire.

L’histoire de Leah…

Leah a perdu Zoe, sa meilleure amie maman de deux enfants, décédée à l’âge de 26 ans d’un cancer de la peau… La jeune femme n’avait pas prêté attention à un grain de beauté qu’elle avait dans le dos et qui avait subitement changé d’aspect… Lorsqu’elle s’en est aperçue, il était déjà trop tard, le cancer de la peau à cause de ce mélanome avait envahi son corps. Depuis cet épisode traumatisant, Leah tente de sensibiliser autrui aux dangers du soleil et propose de découvrir un produit innovant : le patch UV solaire.

C’est quoi un patch anti UV ?

Nous connaissons les patchs anti-tabac, des procédés transdermiques qui envoient de la nicotine dans le corps pour aider au sevrage tabagique… Les patchs solaires ont la même forme que ceux pour lutter contre le tabagisme, mais n’envoient rien dans l’organisme: ils vont uniquement vous permettre de remettre de la crème solaire dès qu’ils auront changé de couleur. Soltan est la marque qui met en vente ces patchs, mais ils ne sont actuellement vendus que dans les magasins Boots du Royaume-Uni… Voici comment la jeune femme décrit leur utilité : « J’ai récemment découvert ces autocollants UV intelligents. Ils sont appliqués une fois par jour et durent toute une journée. Vous appliquez un écran solaire par-dessus et cela devient transparent. Lorsque l’autocollant détecte les rayons UV qui traversent votre peau, il change de couleur pour vous alerter ». En alertant sur les dangers du soleil, la jeune femme tient l’engagement qu’elle avait pris auprès de son amie disparue : encourager les gens à consulter un dermatologue à la moindre alerte et se préoccuper de tout changement de couleur ou de forme d’un grain de beauté… Et se protéger du soleil évidemment !

Comment se protéger du soleil (et du coup de chaleur) ?

Même si les patchs Soltan ne sont pas disponibles en France, il faut absolument veiller à se protéger du soleil en respectant ces quelques consignes :

Les enfants de moins de 3 ans ne doivent jamais être directement exposés au soleil et porter t-shirts anti-UV, casquettes avec languette qui descend sur le cou, et lunettes de soleil !

et porter t-shirts anti-UV, casquettes avec languette qui descend sur le cou, et lunettes de soleil ! Les enfants et adultes de plus de 3 ans ne devraient jamais s’exposer au soleil entre 11h et 17h , là où les UV sont les plus dangereux.

, là où les UV sont les plus dangereux. Appliquer de la crème solaire avant chaque exposition et renouveler les applications toutes les deux heures et après chaque baignade.

Boire beaucoup d’eau !

Rester au frais autant que possible.

Dernier conseil : choisissez impérativement une crème solaire respectueuse des océans, qui ne laissera ni corps gras, ni microplastique dans les eaux de baignade… D’ailleurs, dans certains pays les crèmes solaires « chimiques » sont absolument interdites, comme sur l’archipel de Palau aux Philippines !

NEW LAYER crème solaire | SPF 50+ | Pro Vitamine D | Sans micro-plastique | Sans octocrylène | Résistant à l'eau | Respecte l'océan (200ml) SPF50 (UVA+UVB), résistant à l'eau, absorption rapide, protection immédiate de longue durée Meilleure Vente n° 1