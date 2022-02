Ces pastilles vous indiquent quand remettre de la crème solaire, et elles font un malheur sur TikTok

Le retour des beaux jours approche, avec lui, les séances de bronzette sur la terrasse, puis cet été, les après-midis à lézarder sur une plage du littoral… Et chaque année, revient inexorablement l’achat de crème solaire et la question de savoir quand il faut en remettre sur la peau. La crème solaire que l’on applique en début de journée, ne fera plus effet au bout de quelques heures ! Si vous oubliez d’en remettre, ce seront les coups de soleil assurés. Pour un enfant, les conséquences peuvent être encore plus fâcheuses… Pour tenter de remédier à cette question, une entreprise canadienne propose cette année une innovation qui fait le buzz sur TikTok : le SPOTMYUV, un petit autocollant dermique qui va vous indiquer quand il sera l’heure de remettre une couche de crème sur votre peau… Etrange mais finalement peut-être très utile ? Présentation.

SPOTMYUV c’est quoi ?

Les pastilles SPOTMYUV sont une invention canadienne approuvée par des dermatologues et des pédiatres. Elle se présente sous forme de pastilles formées de trois couches distinctes qui réagissent aux rayons UV, comme le ferait votre peau ou celle de votre enfant. La première couche, la « DermaTRUETM », permet de détecter les rayons UV, peu importe le FPS. Rappelons que le FPS représente le rapport entre le temps requis pour que les UV produisent des coups de soleil. Un FPS 30 indique par exemple que la crème permet une exposition 30 fois plus longue que sans crème solaire.

La deuxième couche est une encre photosensible non toxique qui va devenir violette lorsqu’elle est activée par la lumière du soleil; elle redeviendra transparente dès lors que votre protection contre les UV sera suffisante.

Enfin, la troisième couche est un adhésif hypoallergénique et imperméable qui permet de porter le patch toute la journée, même pour la baignade.

Comment utiliser SPOTMYUV ?

Avant de vous enduire de crème solaire, il faut coller la pastille sur le haut du bras, comme vous le feriez pour un patch antitabac, ou sur toute autre partie de votre corps que vous exposerez au soleil. Il faudra ensuite vous enduire de crème solaire en incluant la pastille dans votre crémage ! Déposez de la crème solaire sur la pastille, puis 30 secondes plus tard, faites-la pénétrer. Exposez ensuite la pastille au soleil jusqu’à ce qu’elle devienne transparente… Lorsque la pastille deviendra violette, il sera temps de remettre une couche de crème sur votre peau. Les patchs SPOTMYUV ne sont pas encore disponibles sur Amazon France, mais vous pouvez vous les procurez sur Amazon.com, au prix de 34.99$ la boîte de 48 patchs.

Quelle crème solaire choisir pour cet été ?

Nous avons depuis longtemps fait le choix d’une crème solaire sans microplastique, qui protège l’environnement et les océans. Bien sûr notre choix reste personnel, mais cette année, ce sera encore et toujours la crème NEW LAYER crème solaire | SPF 50+. Cette crème est très efficace, résiste à l’eau et offre une protection immédiate. Mais elle est surtout végétale et non testée sur les animaux, elle respecte l’océan puisqu’elle ne contient ni oxybenzone, ni nanoparticules, ni microplastiques, plastiques liquides, huiles minérales, silicone, parabènes, etc. La bouteille est évidemment conçue en plastique entièrement recyclé et recyclable… Ce n’est évidemment qu’un choix personnel, mais quoi qu’il en soit, choisissez une crème solaire respectueuse des océans, il en va de la survie de l’écosystème océanique mondial !

