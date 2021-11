Connaissez-vous (vraiment) tous les usages possibles de la crème Nivea ?

Vous connaissez forcément cette petite boîte toute ronde, d’un bleu marine qui lui est propre, et que l’on trouve dans toutes les salles de bains ou presque. Son pot unique abrite une substance blanche et douce que l’on appelle Crème Nivea. Ce soin hydratant traverse les générations, se transmet des parents aux enfants, puis aux petits-enfants, et convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Mais saviez-vous que la crème Nivea n’était pas qu’une crème hydratante ? En réalité, ses usages sont nombreux. Pour un coup de fraicheur au teint, un démaquillage express, ou des coups de soleil, dégainer votre petit pot bleu, elle est presque magique.

Quelle est l’histoire de la crème Nivea ?

C’est en 1890 qu’un pharmacien du nom d’Oscar Troplowitz rachète un laboratoire qui appartient à Paul Carl Beiersdorf; au départ, il y fabrique des pansements et de la colle de caoutchouc. Mais en 1911, Issac Lifschütz découvre un émulsifiant, l’eucerit, qui permet d’obtenir un mélange stable d’eau et d’huile.

Un dermatologue, Paul Gerson Unna, informe Troplowitcz des bienfaits de l’eucerit pour la peau. Ils décident alors de créer une crème de soin, qu’ils baptisent Nivea pour blanc de neige en latin. A sa sortie, la crème se vend en pharmacie, puis dans les salons de coiffure.

Il faudra attendre 1920 pour que le savant mélange des deux allemands se retrouve au creux de la légendaire boîte bleue. Et aujourd’hui, ce sont 100 millions de pots qui se vendent chaque année. Un succès des plus incontestables.

Un produit de beauté universel

Hommes, femmes, enfants, seniors, la crème Nivea s’adapte à toutes les peaux. Sa fonction première est d’être une crème hydratante, mais elle cache bien d’autres pouvoirs (et nous ne faisons même pas allusion à son doux parfum, reconnaissable entre mille). En voici quelques-uns:

C’est un excellent anti-rides , bien moins onéreux que les crèmes spécifiques qui peuvent parfois coûter plus de 100€. Quelques noisettes avant de dormir, et voilà vos coins d’yeux parfaitement hydratés, moins enclins à se creuser.

Pour les femmes enceintes, elle ne présente aucun risque, et est un excellent anti-vergetures . A appliquer chaque jour par couches épaisses (vous pouvez même les recouvrir de cellophane pour une meilleure pénétration).

Après une nuit de festivités, vous imaginez déjà les cernes le lendemain matin ? En appliquant la crème sous vos yeux avant de vous coucher, les cernes seront bien moins prononcés qu'en temps normal.

Et d’autres utilisations encore

Comme pour la crème anti-rides, les démaquillants peuvent parfois coûter bien plus chers que la petite boite bleue, qui vous démaquillera en à peine quelques secondes (de préférence avec une lingette lavable). Pour les mains sèches et les lèvres gercées, elle fera également des miracles, et hydratera votre peau en profondeur.

Du côté des brûlures, elle remplacera la crème de type Biafine, si vous n’en n’avez pas sous la main. Et ça marche aussi pour apaiser les coups de soleil: il suffit d’étaler une bonne couche de crème sur les zones brûlantes pour ressentir un apaisement quasi immédiat. Cette petite boîte de crème coûte moins de 5€ et elle remplace à peu près toutes les crèmes possibles et imaginables; cela ne coute pas bien cher de vérifier.

