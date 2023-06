Vous avez fait la chasse aux plastiques dans votre salle de bains et avez fait disparaître les bouteilles de shampoing, de gel douche et autres contenants polluants. C’est une excellente idée, qui vous amène donc à utiliser des produits solides comme le savon, les crèmes de soin, le dentifrice ou encore le shampoing. Dans les faits, ces produits solides se présentent donc sous forme de pain de savon ou de shampoing, mais leur utilisation révèle quelques problèmes récurrents. Où poser votre savon lorsque vous prenez votre douche ? Et comment le préserver des éclaboussures qui provoqueront inéluctablement sa fonte et donc le gaspillage. Nous avons la solution ! Elle se nomme illo et se trouve déjà en précommande sur Ulule. Découverte d’illo, le protecteur de vos savons !

Le porte-savon illo, qu’est-ce que c’est ?

Le porte-savon illo est un projet franco-suisse qui vise à simplifier l’utilisation quotidienne des savons solides en proposant une solution élégante et pratique. Déjà disponible en prévente sur Ulule, illo résout le problème frustrant de voir son savon ne jamais sécher ou ramollir. Avec ce dispositif, votre savon séchera en un temps record, offrant une expérience incroyable. De plus, illo, fait l’objet d’une réflexion approfondie sur le design, lui permettant de s’installer facilement sans perçage, grâce à un adhésif, et d’accueillir la grande majorité des formats de savons existants. En plus de sa fonctionnalité, il arbore un design moderne qui apporte une touche d’élégance à votre salle de bains. Imaginé entre la France et la Suisse, illo sera fabriqué en Suisse à partir de matériaux recyclés et recyclables développés en France. Sa forme et sa conception modulable ont été spécialement pensées pour convenir aux utilisateurs et utilisatrices d’un ou de plusieurs savons solides, offrant une adaptabilité sans limites.

D’où vient l’idée de cette invention ?

« Je suis moi-même un amoureux des savons solides », confie Thomas Van Ceunebroecke, le fondateur, dans un communiqué de presse. Cependant, « je ne trouvais aucune solution qui me convenait. Les savons collaient entre eux, glissaient, s’abîmaient rapidement. J’ai donc décidé de me pencher sur la question. En collaboration avec deux designers, j’ai développé les premiers prototypes et nous avons donné vie à Illo ». Comme souvent, l’invention de ce produit est née d’un constat et d’un problème à résoudre.

Originaire d’Andrésy en région parisienne et résidant à Lausanne depuis 14 ans, l’entrepreneur a consacré de longs mois à concevoir ce porte-savon astucieux. Le produit est fabriqué en Suisse à partir de matériaux français issus de l’économie circulaire. Pour donner vie à son idée, il a opté pour l’utilisation du polypropylène recyclé, ainsi que de coquilles d’huîtres et de coquilles d’ormeaux. Cette combinaison unique de matériaux offre à la fois une durabilité, une résistance et une approche écologique, contribuant ainsi à la réduction des déchets et à la préservation de l’environnement. Grâce à cette ingénieuse utilisation de ressources renouvelables, le porte-savon incarne à la fois l’innovation et l’engagement en faveur de la durabilité.

illo, LA solution contre le gaspillage

Lorsque que l’on décide d’utiliser des produits solides, le premier facteur de choix reste la limitation du gaspillage. Et assez paradoxalement, il n’existe que très peu de solutions pour protéger ces produits solides. La marque illo propose donc une solution pour limiter le gaspillage des produits de soins solides. En prolongeant la durée de vie de vos savons solides, vous réalisez évidemment des économies réelles. Ce produit est actuellement en précommande via le site de crowdfunding Ulule, la campagne se terminant le 25 juin. Les objectifs de prévente ont largement été atteints avec 445 préventes sur 100 attendues. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site illo.eco / Ulule.