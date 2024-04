BOYDSense, l’invention disruptive qui analyse l’haleine des diabétiques pour surveiller leur glycémie

Le diabète est une maladie qui est toujours liée à une anomalie touchant le fonctionnement d’une hormone : l’insuline. Il existe plusieurs types de diabètes, qui, tous confondus, touche plus de 4 millions de personnes dans notre pays, selon le ministère de la Santé. Et, c’est aussi une maladie qui nécessite un régime alimentaire strict et une surveillance constante du taux de glycémie dans le sang. J’ai, pour ma part, développé un diabète gestationnel par deux fois. J’avoue ainsi que se piquer les doigts tous les matins n’était pas une partie de plaisir. Et, les diabétiques déclarés, eux, doivent se piquer chaque matin tout au long de leur vie. Pour contrôler ce taux de sucre, un Français, Bruno Thuillier a inventé en Californie, le BOYDSense, un appareil révolutionnaire qui analyse simplement l’air expiré. Découverte.

Une invention disruptive

Concrètement, l’Assurance Maladie recense plus de 4 millions de diabétiques déclarés, mais combien sommes-nous à être diabétique sans le savoir ? Pour être déclaré diabétique, il faut avoir réalisé une prise de sang, puis se piquer le doigt à intervalles réguliers, pendant un temps donné par le médecin. Et, lorsque l’on est diabétique, la piqûre au bout du doigt permet de déterminer la glycémie pour ajuster le traitement. BOYDSense propose de remplacer les piqûres quotidiennes par une expiration dans un appareil qui analyse le taux de sucre. « Ce qu’on propose, c’est de remplacer ce fonctionnement-là par un fonctionnement beaucoup plus simple, où il s’agit simplement de souffler entre trois et cinq ou six secondes. On va venir analyser la dernière partie du souffle parce que c’est elle qui est le plus riche, sans que vous ayez à vous piquer le doigt », explique l’inventeur Bruno Thuillier dans une interview accordée à France Info.

Une technologie révolutionnaire

Au départ, BOYDSense est une entreprise basée en Californie, qui a mis au point des « nez électroniques » pour le secteur agro-alimentaire. Leurs appareils sont notamment utilisés par la Chine pour tester la qualité des millions de litres de lait qu’elle produit. Le BOYDSense pour le diabète fonctionne sur le même principe et analyse aussi les composés organiques volatils (COV). L’appareil est capable de détecter de toutes petites molécules environ 100 fois plus petites qu’un virus, qui passent dans le sang, puis dans vos poumons, et se retrouvent dans l’air expiré. C’est un peu comme un éthylotest, mais il ne détecte pas la présence d’alcool dans l’air expiré, mais les molécules liées au diabète.

Un appareil utilisable sans aucune connaissance particulière

Plusieurs tests ont été effectués au CHU de Toulouse et en Angleterre. L’inventeur explique que les prototypes fournis, « ont fonctionné jour après jour, sans intervention, et ont été utilisés par les infirmières sans aucune formation supplémentaire ». Pour utiliser le BOYDSense, il suffit de souffler pendant un laps de temps donné, puis de lire le taux relevé directement sur l’écran.

Une invention qui permet de connaître le taux de glycémie de manière non invasive, sans piqûre et accessibles à tous ? En voilà une superbe idée ! Pour en savoir plus sur cet appareil révolutionnaire, rendez-vous sur boydsense.com. Que pensez-vous de cette invention ? Faites-nous part de vos impressions, ou de votre expérience ? Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .