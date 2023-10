Capteur Protect, l’invention d’une protection de capteur de glycémie qui va changer « la vie des diabétiques »

Nous savons que certaines inventions naissent d’un besoin réel de leurs inventeurs qui se disent que puisqu’il n’existe aucune solution à leur problème, ils vont la créer. C’est exactement cette problématique qui a poussé Samir Thévenot, sportif de haut niveau et diabétique, à inventer le Capteur Protect. En découvrant son diabète, l’inventeur a pris conscience que les capteurs de glycémie n’étaient pas adaptés aux sportifs. Et pourtant, lorsque l’on est diabétique, la pratique du sport est fortement conseillée. Il a dû mettre fin à sa carrière sportive, mais s’est lancé dans l’entrepreneuriat avec l’objectif d’aider les autres diabétiques à continuer à pratiquer leur sport favori. Découverte.

Quelle était la problématique de l’inventeur ?

En tant que diabétique, Samir Thévenot a rapidement été confronté à la nécessité de surveiller constamment sa glycémie à l’aide d’un capteur porté au bras. Cependant, il a rencontré un problème lié à ce capteur. Celui-ci, conçu pour un usage classique, avait tendance à se détacher ou à s’arracher avec la transpiration. Il a donc tenté de créer une protection pour ce capteur de glycémie, qui s’adapterait à la pratique sportive. Il a alors découvert une matière non absorbante à l’eau et avec l’aide de Stéphane Ricco, responsable d’une entreprise locale, pour découper cette matière en laissant un espace au milieu afin de permettre au capteur de respirer. Il venait d’inventer un nouveau patch absolument révolutionnaire. Capteur Protect « c’est une réponse concrète pour les utilisateurs de capteurs de glycémie et de pompes à insuline qui peuvent désormais pratiquer le sport ou aller à la piscine sans souci » confie l’inventeur journal Le Peuple Libre.

Quel est l’objectif de Capteur Protect ?

La mission principale de Capteur Protect est de répondre aux besoins spécifiques des individus diabétiques. Le patch de protection Capteur Protect s’adapte à la situation de la vie, et s’adapte aux capteurs Freestyle Libre. Par ailleurs, il résiste à l’eau et forme comme une capuche au capteur qui, bien entendu, reste totalement opérationnel. L’innovation de Samir Thévenot a rapidement attiré l’attention, d’un endocrinologue, le professeur Éric Renard du CHU de Montpellier. Ce dernier lui a conseillé de mener des tests auprès de patients diabétiques avant de commercialiser sa solution pour les capteurs de glycémie. De l’étape artisanale, le produit de Thévenot est passé à une production industrielle basée à Bourg-de-Péage. La commercialisation de Capteur Protect a débuté en août 2021.

Comment installer le Capteur Protect ?

Pour une utilisation optimale de Capteur Protect, il est impératif de suivre une application minutieuse. Il est recommandé de préparer la peau en la rasant et en l’épilant, puis en la nettoyant et en la séchant avant l’application du patch. La colle sensible à la chaleur intégrée peut être activée en frottant soigneusement le patch pendant une période allant de 30 à 60 secondes. Concernant le placement du capteur FreeStyle Libre 2, il est exclusivement conçu pour être appliqué sur le dos du haut du bras, afin de conserver toutes ses fonctionnalités.

Deux ans après son lancement, le bilan de cette petite start-up péageoise est impressionnant : elle est passée de deux à 14 employés et a produit en 2023 pas moins de 700 000 boîtes de patchs, distribuées en France et dans plusieurs pays d’Europe. Cette invention « Made In France » est disponible sur capteurprotect.com et de nombreux coloris de patchs sont disponibles. Histoire d’accorder vos patchs à vos tenues vestimentaires peut-être ? Plus d’informations : capteurprotect.com

Que pensez-vous de cette innovation pour protéger les capteurs glycémiques et les pompes à insuline ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .