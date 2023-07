« Une invention ancestrale », notre obsession pour les poils remonterait à l’époque romaine selon cette découverte

Connaissez-vous l’adage qui dit, il faut souffrir pour être beau ou belle ? Reconnaissons que certaines catégories de mise en beauté ne sont pas forcément très agréables. On peut citer le gant de crin à passer sur la peau pour enlever les peaux mortes et qui vous fait ressortir de la douche, rouge comme une écrevisse ! Mais on peut surtout penser à l’épilation, ce truc qui, quand on le pratique à la cire, nous arrache des cris de douleur et, souvent aussi, quelques insultes à ne pas faire entendre aux chastes oreilles. Celui ou celle qui dit que s’épiler à la cire ou à la pince à épiler ne fait pas mal, ment assurément. Cependant, le saviez-vous que s’épiler n’est pas une nouvelle mode de ceux qui souhaitent être imberbes ? Non, cette invention nous viendrait des Romains et l’on va vous expliquer pourquoi !

La pince à épiler, une invention ancestrale ?

Si l’on en croit les archéologues qui travaillent actuellement sur le site de Viroconium, en Grande-Bretagne, les Romains ne plaisantaient pas avec les poils qui dépassent ! En effet, ils ont, à priori, découvert une collection d’une cinquantaine de pinces à épiler, qui daterait de la période allant du IIe au IVe siècle de notre ère. Les Romains s’épilaient donc, mais ils sentaient bon et se maquillaient ! Les archéologues ont également retrouvé des bijoux, des flacons de parfum ou encore des applicateurs de poudre de maquillage ! Les spécialistes expliquent que l’épilation chez les femmes s’apparentaient déjà à des critères de beauté. En revanche, chez les hommes, ils estiment que c’était plus une question « pratique ». Ils ne devaient pas avoir de poils pour pratiquer la lutte, sport très en vogue chez les Romains. D’ailleurs, si vous traversez la ville romaine de Wroxeter, il est possible de la visiter et de découvrir les trésors romains qu’elle cache.

#DYK that the Romans are to blame for the no-body-hair trend? 💇 These tweezers, found at Wroxeter Roman City in Shropshire, help us to trace back the obsession with hair removal. They were used to remove armpit hair from both men and women – a painful business! 😧 pic.twitter.com/IjHN9TSpte — English Heritage (@EnglishHeritage) May 24, 2023

Les Romains n’étaient pas les seuls à s’épiler ni à se raser !

Aujourd’hui, nous avons un truc un peu moins douloureux que la cire ou la pince pour s’épiler, enfin pour se raser… Cet accessoire, c’est évidemment le rasoir qui peut être mécanique, jetable ou électrique. Une datation au Carbone 14 estime le premier rasoir servant aux cheveux ou à la barbe, à 30 000 ans av. J.-C. ! À priori, les rasoirs fabriqués avec des os, et très tranchants, étaient utilisés pour se « tatouer » et insérer des pigments sous la peau, lors de rituels ou de cérémonies. Les premières traces de rasages à des fins esthétiques auraient été celles des Égyptiens. Dans ces lointaines époques, les poils étaient accusés d’être responsables de maladies, on les enlevait donc pour se protéger. Quant au premier modèle de rasoir en fer, c’est aux Danois que nous le devons au IIIᵉ siècle.

Aujourd’hui, on a l’épilation au laser ou à la lumière pulsée !

L’épilation à la lumière pulsée est une méthode d’épilation semi-permanente qui utilise la technologie de la lumière intense pulsée (IPL). Contrairement au laser, qui émet une seule longueur d’onde de lumière, l’IPL émet une large gamme de longueur d’onde, permettant ainsi de cibler efficacement les follicules pileux. Le principe de l’épilation à la lumière pulsée repose sur l’absorption de la lumière par la mélanine présente dans les poils. Lorsque la lumière pulsée est appliquée sur la peau, la mélanine absorbe l’énergie lumineuse, qui se transforme en chaleur. Cette chaleur est alors transmise aux cellules du follicule pileux, inhibant leur capacité à produire de nouveaux poils. Nous n’avons jamais testé, mais il est bien tentant de savoir qu’avec cette technique, les poils repoussent moins vite, et notamment sans douleur.