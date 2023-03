L’épilation au fil : quel intérêt et comment fonctionne-t-elle ?

S’épiler est une pratique d’hygiène pour de nombreuses personnes. Pour d’autres encore, il s’agit d’un critère de séduction. Quoi qu’il en soit, cette pratique est assez récurrente. Les techniques d’épilation ne cessent également de se multiplier au fil des années. L’une des méthodes les plus en vogue est celle de l’épilation au fil qui serait une excellente alternative à la cire ou à la pince à épiler.

L’épilation au fil : ce qu’il faut savoir

L’épilation au fil est une méthode ancestrale qui remonte à de nombreux millénaires. Cette technique était traditionnellement utilisée dans les pays comme l’Inde et le Liban. À ce titre, cette technique prend aussi le nom d’épilation indienne, libanaise ou turque. Cette forme d’épilation est principalement utilisée pour arracher à la racine les poils sur de petites zones sans risquer l’apparition de rougeurs. Elle ne s’appuie que sur un outil : le fil en coton. La technique nécessite cependant un certain savoir-faire et une extrême dextérité. D’ailleurs, les personnes qui la pratiquent devraient avoir suivi une formation à l’épilation au fil. Cet apprentissage présente de nombreux avantages. Il permet notamment de maîtriser la technique de l’épilation au fil. Cette formation aide aussi à bien manier différents outils esthétiques. On apprend entre autres à utiliser un appareil haute fréquence sans risque. En outre, l’épilation au fil en elle-même présente de nombreux atouts qui justifient son succès auprès de la gent féminine comme masculine.

Pourquoi opter pour l’épilation au fil ?

De nombreuses raisons justifient d’adopter l’épilation au fil. Elle représente souvent la meilleure alternative pour les personnes à forte pilosité qui désirent se débarrasser durablement de leurs poils. En effet, la repousse est lente avec cette technique d’épilation. Les résultats d’une séance peuvent durer de 4 à 6 semaines. L’épilation au fil est aussi un bon moyen d’éviter les poils incarnés. La technique n’engendre aucun risque de brûlure ou d’irritation de la peau et le résultat est extrêmement précis.

Il s’agit d’ailleurs de l’un des principaux avantages de la technique. Elle peut être pratiquée sur tous les types de peau, quelle que soit leur sensibilité ou leur réactivité. L’épilation au fil est en plus une méthode 100 % naturelle et écologique. Elle ne présente aucun danger pour la peau. Le fil n’est que le seul principal matériel utilisé. Il est d’ailleurs jeté après chaque utilisation : méthode hygiénique. L’épilation au fil est aussi une solution très économique. Les séances en institut coûtent généralement entre 5 et 15 euros. Avec la repousse lente, la fréquence à laquelle vous devez subir des épilations au fil est assez élevée. Cela permet ainsi de faire de bonnes économies à long terme. L’épilation au fil est accessible à toutes les bourses. Un autre atout de la technique est qu’elle permet de faire un micro peeling. L’épilation au fil n’est pas qu’avantageuse pour les clients. Elle profite également aux praticiens. En effet, la pratique de l’épilation au fil ne nécessite pas de matériel particulier. Les professionnels n’ont donc pas à beaucoup investir pour s’équiper.

Comment ça fonctionne ?

L’épilation au fil est une méthode rapide, mais elle nécessite de la minutie. Le professionnel se sert principalement de deux fils entrelacés qui servent à emprisonner les poils. Ils sont faits à 100 % de coton. L’esthéticienne fait glisser les fils jusqu’à la racine et augmente avec précision leur torsion afin d’arracher tous les poils depuis la base sans risquer qu’ils se cassent. Pratiquée par un professionnel, l’épilation au fil permet de retirer une bande entière de poils. La technique est rapide.

L’épilation au fil est-elle douloureuse ?

De nombreuses personnes sont réticentes à l’idée de faire une épilation au fil de peur d’avoir mal. Cette technique n’est pourtant pas plus douloureuse qu’une autre en réalité. Certaines personnes estiment d’ailleurs qu’elle est plus supportable que la pince à épiler ou l’épilation à la cire. Concrètement, tout dépend de la technique de la praticienne et du niveau de tolérance de la douleur. Il est toutefois normal de ressentir de l’inconfort à la première séance. Ceci est notamment dû à l’appréhension et au fait d’être déjà tendu. Testez la technique pour faire votre propre expérience.

À qui est destinée l’épilation au fil ?

L’épilation au fil est une technique très appréciée des femmes pour dessiner la ligne de leurs sourcils. Les hommes l’adoptent également pour retirer les poils disgracieux du visage et pour structurer les traits de leur barbe. On parle d’ailleurs d’épilation à la moustache. Tout le monde peut se faire épiler au fil. La technique est néanmoins particulièrement recommandée aux personnes qui ont des poils noirs et épais.

L’épilation au fil est aussi un excellent compromis pour ceux qui désirent limiter le plus longtemps possible la repousse de leurs poils sans pour autant faire recours à l’épilateur électrique. Elle est pareillement destinée aux personnes qui sont inscrites dans une démarche zéro déchet. L’épilation au fil est une solution éco responsable.

Sur quelles zones du corps peut-on réaliser l’épilation au fil ?

L’épilation au fil se réalise sur toutes les parties du corps dans les pays de l’Orient. Il est toutefois recommandé de ne l’appliquer que sur les petites surfaces. Les phalanges, les orteils et les zones du visage, les sourcils en particulier, sont plus intéressants pour l’épilation au fil. La réalisation de la technique est plus fastidieuse sur les autres parties du corps.

Comment préparer son corps à une épilation au fil ?

Pour faire la meilleure expérience de l’épilation au fil et avoir un résultat des plus satisfaisants, certaines pratiques recommandées. Il faut notamment préparer la peau à cela. Pour épiler le visage par exemple, les esthéticiennes conseillent de réaliser un gommage au préalable afin de retirer toutes les cellules mortes. Les professionnels demandent également d’éviter de se maquiller.

Peut-on réaliser l’épilation au fil soi-même ?

S’il est possible de s’épiler au fil soi-même à la maison, les spécialistes le déconseillent. L’épilation au fil est en effet une technique difficile à maîtriser. Il faut faire preuve d’une grande dextérité pour arracher ses propres poils sans se faire mal ou se blesser. Si vous tenez toutefois à la faire, prenez le soin de maîtriser la technique en faisant une formation.