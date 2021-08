Le cours mondial du café explose... Quelles conséquences sur le petit café pris en terrasse ?

Vous aimez boire du café, le partager avec vos amis, que ce soit chez vous ou sur une terrasse en ville ? Ne soyez pas étonné si dans quelques mois, la note est plutôt salée… Les économistes estiment que le prix du café va augmenter de manière astronomique !

Actuellement le café se vend 2 dollars la livre sur les marchés internationaux soit une hausse de 44.9% sur 12 mois selon le Figaro. Si les répercussions sur le produit fini, donc sur le petit expresso que vous buvez le matin devraient rester limitées pour le moment, rien ne dit que cela va durer ! On vous explique les probables raisons de cette hausse impressionnante !

Les raisons de cette hausse sont multiples

La hausse des prix du café s’explique par une météo désastreuse pour les plants de café… Mais également par les troubles géopolitiques des pays producteurs. Quant au transport, ses coûts explosent aussi.

Par exemple, les troubles politiques en Colombie où un projet gouvernemental de réforme fiscale fait descendre les gens dans la rue. La Colombie étant le troisième producteur mondial de café.

Mais également les conditions météorologiques désastreuses au Brésil avec des mois sans la moindre pluie… Cette sécheresse inédite menace l’économie du pays tout entier et même sa production d’électricité… Le 31 juillet dernier, un épisode climatique de fort gel (-10°C) a condamné environ 70% de la production d’arabica de la région du Minas Gerais. Le Brésil est le premier pays producteur et exportateur de café. Sans lui, pas de petit cappuccino à partager au bureau !

Enfin l’arabica est lui, soumis à un phénomène naturel appelé cycle biennal. Une année, la production est forte, et l’année suivant, la production est plus faible… Et nous sommes cette année sur la seconde partie du cycle, donc moins de café produit.

Et le covid dans tout ça ?

Même si nous avons du consommer beaucoup de café pendant les différents confinements, la demande explose depuis quelques mois… Et cela serait dû à l’augmentation importante de l’activité des centres de vaccination… Aussi bizarre que cela puisse paraître, dans ces endroits, la consommation de café par les soignants ou les patients en attente est énorme… Et les machines à café tournent à plein régime.

L’Organisation internationale du café explique que la réduction prévue de la production de nombreux pays exportateurs au cours de la saison 2021-22, l’offre totale devrait être inférieure à la consommation mondiale. D’où l’augmentation possible du café servi en terrasse, ou acheté moulu ou en grains !

Une hausse relative pour le consommateur ?

Certes les prix du cours du café ont fortement augmenté ces derniers mois… Cependant Philippe Chalmain, économiste, rappelle que les cours du café étaient particulièrement bas ces dernières années. Et que le prix du robusta par exemple coûtait plus de 3 dollars la livre en 2011… Les producteurs de café travaillent depuis des années à perte, cette hausse de prix, ou plutôt cette remise à niveau n’est donc pas aussi catastrophique que l’on pourrait le penser. La hausse pour le consommateur restera, à priori, modérée, en tout cas, le prix n’augmentera pas de 42% comme c’est le cas pour le prix du café.

Mais tout de même, les experts expliquent que le prix du café devrait avoisiner les 15 €/kg moulu, et au minimum 45€/kg en dosette… Aujourd’hui, il est possible de trouver du café bio en grain autour de 12€ le kilo… Une hausse à 15€ représente tout de même une certaine somme à la fin de l’année non ?