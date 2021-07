La “redécouverte” d’une espèce de café en Sierra Leone pourrait révolutionner le marché mondial

Le café est l’une des boissons les plus bues au monde… On sait déjà qu’il a vertus pour notre santé, même si, en abuser n’est pas recommandé. Aujourd’hui, il existe deux espèces de café : le robusta et l’arabica. Le « robusta » (Coffea canephora) est originaire d’Afrique, où il existe à l’état naturel en Ouganda en Guinée. Il contient plus de caféine que l’arabica et coûte moins cher à produire. L’arabica, lui est originaire d’Éthiopie, du Soudan du Sud (plateau de Boma), du Kenya, ou du Yémen.

Cependant des chercheurs auraient découvert ou plutôt redécouvert une espèce de café sauvage en Sierra Leone, le Coffea Stenophylla… Un caféier sauvage et menacé qui vient d’être retrouvé en Afrique de l’Ouest ! Et cette découverte scientifique pourrait bien bouleverser le marché du café mondial.

Une découverte importante !

Dans une étude scientifique parue dans la revue Nature Plants, les scientifiques publient les résultats de leurs recherches sur ce café « perdu ». La particularité du Coffea Stenophylla est d’avoir des grains noirs. Face au réchauffement climatique, cette découverte pourrait s’avérer cruciale pour le marché du café. Celui-ci repose actuellement sur deux espèces seulement : l’Arabica et le Robusta.

Coffea Stenophylla a la particularité d’avoir des grains noirs. Et cette découverte est aussi importante, c’est parce que ce café est présente sur la liste rouge de l’UICN. Cette liste recense toutes les espèces végétales ou animales menacées. Pour les scientifiques, ce café aurait « Une saveur comparable à de l’Arabica haut de gamme »

La culture de ce café

Le Coffea Stenophylla se cultive à une température moyenne annuelle de 25°C environ. (2° de plus que le Robusta et 6° de plus que l’arabica. On comprend tout de suite pourquoi ce café attise les convoitises… Avec le réchauffement climatique, il devient bien plus précieux que ses deux concurrents puisqu’il se cultive à plus haute température. Qui plus est, il serait en parfaite symbiose avec les qualités gustatives qu’attend l’amateur de café !

Lors d’une opération de dégustation au laboratoire d’analyses sensorielles du CIRAD de Montpellier, un jury composé de professionnels et de représentants de grandes marques de café s’est réuni. L’objet du test étant de comparer les trois espèces de café à l’aveugle évidemment.

81% des personnes juges ont pensé que le Coffea Stenophylla était un arabica. Cependant 42% des professionnels ont identifié le Stenophylla comme un « nouveau café », preuve qu’il n’a pas le même goût que l’arabica malgré tout ! Il note une acidité moyenne, un fruité original et une texture agréable. Même s’ils relèvent une ressemblance avec l’arabica, ils lui trouvent des notes de jasmin, rose ou fleur de sureau. Les notes végétales de ce café sont LA surprise de son arôme…

Le Coffea Stenophylla future star du café ?

Aujourd’hui, l’arabica représente 56% du marché mondial et le robusta 43%. Avec sa capacité d’adaptation dans des endroits plus chauds que les deux autres espèces, il pourrait donc être cultivé à d’autres endroits de l’Afrique… Pour tester cette nouvelle (ou plutôt ancienne) espèce de café, dans les conditions actuelles de vie, Le Cirad va planter des caféiers Stenophylla en Sierra Leone. La description des chercheurs donne vraiment envie de découvrir ce nouveau café… En attendant vous pouvez continuer à déguster votre arabica ou robusta mais on attend avec impatience le Stenophylla !