Après plusieurs mois de confinement, certains pays ont pu passer à la phase de déconfinement au cours de ces dernières semaines. Ainsi, de nombreuses entreprises ont pu reprendre leurs activités depuis. Suite à l’annonce du Premier ministre français en fin mai dernier, les cafés, bars et restaurants ont pu rouvrir comme convenu le 2 juin dernier.

À l’occasion de la réouverture de ces différents établissements de restauration, la ville de Lyon s’apprêterait à accueillir son premier « Café Joyeux ». Il ne s’agit de n’importe quel café. Celui-ci forme et emploie des personnes en situation de handicap mental et cognitif pour cuisiner et servir les clients. Son slogan : « Servi avec le cœur ».

Un premier Café Joyeux en 2017

Le concept du Café Joyeux a été inventé par l’entrepreneur Yann Bucaille-Lanrezac. Ce dernier n’est pas totalement méconnu du public. En décembre 2019, il a été décoré de la Légion d’Honneur pour son projet. Et quelques années auparavant, il a créé le projet « Émeraude Voile Solidaire », qui consistait à proposer des sorties en mer à des personnes fragiles et en difficulté. Par ailleurs, c’est à la suite de l’une de ces virées en mer que l’entrepreneur a eu l’idée de créer son propre concept de restaurant.

Le premier restaurant de la chaîne a ouvert ses portes à Rennes en décembre 2017. Suite au succès de ce dernier, d’autres établissements ont ensuite vu le jour à Paris et Bordeaux. Par ailleurs, le président de la République lui-même est venu inaugurer le Café Joyeux situé sur l’allée des Champs-Élysées lors de son ouverture.

Crédit photo : Café Joyeux

L’entrepreneur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il a effectivement annoncé qu’il prévoyait d’ouvrir d’autres restaurants de la franchise avant la fin d’année 2020. Il a notamment fait allusion à Lille, Tours, Versailles et Lyon. Si l’on est aujourd’hui certains qu’un Café Joyeux sera installé dans la capitale des Gaules, son adresse reste toutefois inconnue jusqu’à maintenant.

La franchise propose également sa propre marque de café

En dehors de ses coffee-shop solidaires, Café Joyeux propose également sa propre marque de café depuis 2018. Pour la conception de son café solidaire, Yann Bucaille- Lanrezac explique que son équipe a dû faire le tour du monde pour chercher les meilleurs arabicas et des torréfacteurs talentueux. Et aujourd’hui, la franchise propose des capsules ainsi que des cafés moulus et en grains. Par ailleurs, son fondateur a même offert un coffret spécial au pape François en novembre dernier.