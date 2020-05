Lyon : achat d’un vélo électrique, attention aux nombreuses arnaques !

Les aides à l’achat de Véhicules à Assistance Électriques se multiplient dans toutes les villes et régions de France. Dans la métropole de Lyon qui réunit 59 communes, cette subvention peut atteindre jusqu’à 500€. Cette aide bénéficie à l’achat d’un vélo pliant, cargo, familial à assistance électrique.

Pourtant les arnaques se multiplient depuis quelques semaines. Déconfinement oblige, les autorités encouragent les déplacements à vélo, plus solitaires et moins vecteurs de virus. En février, à Lyon cette aide était de 100€, elle passe désormais à 500€ sous quelques conditions.

Bénéficier de l’aide sans arnaque :

Acheter un modèle adapté à l’aide et s’assurer de la pérennité des pièces détachées et du futur entretien par un professionnel de la métropole de Lyon.

Les vélos éligibles à cette aide peuvent être d’occasion s’ils sont achetés chez un professionnel des 59 communes du Grand-Lyon. Impossible de bénéficier de cette aide, si vous achetez votre vélo à un particulier ou sur un site de petites annonces.

Acheter un vélo et non pas un speedbike ou un modèle dépassant les 25 km/h, vitesse maximale autorisée pour les vélos électriques en France. La prime ne concerne pas non plus les trottinettes puisque dépourvues de pédales !

N’acceptez jamais de faire débrider votre vélo. Aucun professionnel ne devrait d’ailleurs vous le proposer !

Photo De Iakov Filimonov / Shutterstock

Attention aux prix de vente !

Avec l’arrivée de la subvention et l’engouement pour les vélos électriques, la tendance des prix est plutôt à l’augmentation. Certains vélos pourraient se revendre quatre à cinq fois leurs prix. Méfiez-vous des boutiques éphémères ou des magasins dont la vente de cycles n’est pas l’activité principale. Et n’oubliez pas que votre vélo électrique devra être révisé tous les 1000 à 1500 kilomètres. Jusqu’au 31 décembre, vous pourrez toujours bénéficier de l’aide de 50€ proposée par l’état quant à l’entretien ou à la réparation de votre vélo.

Demandez un test !

Tous les professionnels de la métropole de Lyon permettent un test du vélo avant l’achat. Il suffit souvent de laisser une pièce d’identité et une caution. De plus en vous adressant à un professionnel, celui-ci pourra assurer l’entretien et la fourniture de pièces détachées dans le futur.Ce serait dommage d’investir n’importe comment alors qu’à Lyon tout est fait pour que cet achat soit parfaitement encadré et sécurisé.

Photo d’illustration De Sergey Ryzhov / Shutterstock