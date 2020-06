Rennes, Créteil ou Reims, fumer du cannabis pourra coûter très très cher...

Fumer du cannabis n’est déjà pas légal ! Mai, à Rennes, Reims ou Créteil, la consommation illicite de stupéfiants va maintenant vous coûter encore plus cher. En principe, l’usage illicite de stupéfiants est puni d’un an emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. Malgré la loi, les sanctions sont rarement appliquées…

Un fumeur de cannabis n’est pas la priorité des forces de l’ordre ! Néanmoins, la ville de Rennes expérimentera à compter du 16 juin, un dispositif d’amende forfaitaire pour les consommateurs de substances illicites, tout comme la ville de Créteil et de Reims. Et ça ne va pas plaire à tout le monde !

Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes annonce qu’ « à partir du 16 juin normalement », le dispositif sera testé pour une durée de deux mois. Les consommateurs de stupéfiants vont, à partir de cette date, s’exposer à une amende de 200 euros.

Elle pourra être minorée à 150€ pour un paiement immédiat. Mais, elle pourra aussi être majorée en cas de non-paiement (450€). Le centre national de traitement automatisé des infractions routières, basé à Rennes, sera chargé d’organiser l’inscription de cette infraction au casier judiciaire, d’envoyer et d’encaisser les amendes.

Audition de Madame Virgine Gautron à l'assemblée nationale le 12/2/2020 AMENDE FORFAITAIRE DÉLICTUELLE" …la pire réforme qu'on pouvait imaginer en la matière…inégalitaire et discriminatoire…Madame Virgine Gautron, juriste, maître de conférence en droit pénal à l'université de Nantes, membre du conseil scientifique de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)Audition du 12 février 2020 à l'assemblée nationale devant la commission parlementaire d'information sur la règlementation du cannabis.L'intégralité des auditions de ce mercredi 12 février 2020 : http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8746731_5e43fd061d50c.mission-d-information-sur-la-reglementation-du-cannabis–tables-rondes-sur-le-cannabis-en-france-12-fevrier-2020 Publiée par La Maison du Chanvre sur Jeudi 13 février 2020

Grâce à cette amende forfaitaire, Philippe Astruc envisage de « s’attaquer à la demande en responsabilisant l’usager alors que la lutte antidrogue s’est jusqu’à présent essentiellement consacrée à l’offre ». En partant du principe que ce sont les consommateurs qui encouragent le trafic, il souhaite donc s’attaquer au bas d’échelle. De cette manière, il espère que l’effet dissuasif de consommer fera « mourir » les têtes de réseaux ! En diminuant la demande, on diminuerait donc l’offre ? L’espoir fait vivre !

Photo d’illustration De photolona / Shutterstock

Photo d’illustration De Canna Obscura / Shutterstock