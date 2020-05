En Allemagne, un café propose des chapeaux-frites pour respecter la distanciation sociale

La pandémie de coronavirus continue de sévir. En Europe, certains pays sont passés au déconfinement après la constatation d’un léger ralentissement de la propagation de la maladie. Cependant, la situation reste délicate et l’on ne pourra retourner à la normale que lorsque le Covid-19 sera entièrement maîtrisé. Ainsi, de nombreuses mesures ont été mises en place par les gouvernements pour éviter une seconde vague de contamination.

Depuis le 20 avril dernier, l’Allemagne a décidé d’assouplir les mesures de confinement destinées à endiguer la pandémie. Un assouplissement marqué par la réouverture des terrains de jeux, des parcs zoologiques, des musées et par l’autorisation des services religieux en fin avril. Quelques jours plus tard, la chancelière Angela Merkel a également annoncé la réouverture des portes des cafés et restaurants du pays.

Selon cette dernière, l’Allemagne aurait dépassé la toute première phase de l’épidémie. Une évolution qui n’aurait pas été possible sans l’engagement et l’esprit de responsabilité des citoyens. Malgré tout, la chancelière redoute un relâchement pouvant entraîner de lourdes conséquences. Ainsi, elle rappelle que l’assouplissement doit être accompagné des règles de base, notamment « porter un masque, garder ses distances, se respecter les uns les autres ».

Des chapeaux-frites pour créer une zone de sécurité

Ainsi, les propriétaires des établissements de restauration allemands doivent instaurer certaines mesures pour que leurs clients puissent se restaurer sur place tout en respectant la distanciation sociale. De son côté, le patron du café Rothe, qui est situé à Schwerin au nord de l’Allemagne, a eu une idée des plus surprenantes pour faire en sorte que les règles de base soient respectées.

Ce dernier a notamment demandé à ses clients de porter un grand chapeau en forme de frites sur la tête afin de créer une zone de sécurité d’un mètre entre chaque personne. Appelés « chapeaux-frites », les accessoires de sécurité ont été confectionnés à partir de frites de natation. Si leur design est assez extravagant, ils sont néanmoins efficaces et ne semblent pas gêner les clients.

Le geste du patron de ce café a été salué par de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, beaucoup pensent que les autres restaurateurs devraient prendre exemple sur son idée, étant donné que l’Allemagne risque de passer à un reconfinement. Aux dernières nouvelles, la chancelière Angela Merkel et les régions allemandes se seraient notamment entendus sur un retour en confinement si jamais le nombre de contaminations par le coronavirus venait à repartir à la hausse.