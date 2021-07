Le Pakistan veut planter 10 milliards d’arbres pour lutter contre le réchauffement climatique

Ce Samedi 5 juin s’est tenue la journée mondiale de l’environnement organisée par l’ONU. Un pays en particulier était à l’honneur : le Pakistan. Et pour cause, ce pays fortement touché par les catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique a pris une belle initiative. Le gouvernement pakistanais a décidé de se lancer dans une reforestation de leur pays. En effet, le but de ce projet est de replanter 10 millions d’arbres d’ici 2023 ! Rien de mieux pour protéger notre bel environnement !

D’où vient cette magnifique initiative ?

L’ambition projet du gouvernement pakistanais porte le nom de Ten Billion Trees Tsunami Programme. Il fût lancé en 2019 par le premier ministre du Pakistan, Imran Khan. Selon les autorités, une reforestation au Pakistan était plus que nécessaire. En effet, selon l’ONU, la couverture forestière d’un pays toi être égale a 12% de la superficie de celui-ci. En revanche, la couverture forestière pakistanaise ne recouvre que 5,2% du Pakistan. Il était donc urgent d’agir !

Selon Dad Mohammad, agriculteur de 43 ans, “C’est notre mémoire des jours anciens. Avant, il y en avait plein, de toutes sortes. Mais à cause du manque d’eau, ils ont commencé à s’assécher, alors on a tout coupé” s’indigne-t-il.

Avant ce projet, d’autres initiatives avaient déjà vues le jour. En 2014, le président Khyber Pakhtunkhwa a fait planter pas moins d’1 milliard d’arbres dans l’ensemble du pays ! De plus, en 2018, 1,6 millions d’espèces d’arbres indigènes et 1 million de plantes indigènes ont été plantés dans l’ensemble du pays.

Les différentes phases du projet

Dans un premier temps, ce projet a pour but de planter 3,25 milliards d’arbres dans tout le pays. Dans un second temps, dans le projet s’inscrit également la préservation des mangroves. Le troisième objectif du Ten Billion Trees Tsunami Programme est de reboiser les villes. Pour finir, il s’agit également de créer 5 500 emplois « verts » pour la population pakistanaise. Avec autant d’objectifs, ce n’est pas un projet qu’il faut négliger ! Le coût total de cette initiative reviendrait environ a 105 milliards de roupies pakistanaises. Ce qui correspond environ 554 millions d’euros.

Le « Tsunami vert »

Les différentes zones reboisées sont pour l’instant interdits aux animaux et aux humains. En effet, cela évite que les animaux ne dévorent les jeunes pousses et que les humains ne les écrasent en marchant dessus. Les zones deviennent, petit a petit, de plus en plus vertes et comptent désormais d’innombrables conifères.

Ce véritable « tsunami vert » ne peut être que bénéfique pour la population pakistanaise ainsi que pour l’environnement. Le pays change totalement de paysage ! Les étendues desséchées reprennent vie petit à petit au plus grand bonheur des habitants. Selon Kamran Hussain, manager de l’ONG WWF, le « tsunami vert » était, au départ, cible de moquerie de part ses objectifs irréalistes pour certains. Cependant, il a maintenant dépassé de 60 millions l’objectif des du milliard d’arbres !

De plus, ce projet a été qualifié de « vraie réussite pour la conservation des forêts » par l’ONG Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Autant dire que, le Pakistan, grâce a son projet, attise l’admiration de beaucoup d’autres pays et de diverses ONG. Si chaque gouvernement reboisait peu a peu certaines zones de leur pays, la planète se porterait bien mieux !