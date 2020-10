Films de Noël : préparez plaid, mouchoirs et chocolat chaud, ils commencent bientôt !

Ils reviennent et ça ne va pas plaire à tout le monde, mais certains seront ravis de leur retour… Nous parlons ici des films et téléfilms de Noël qui vont envahir les chaînes de télévision à partir du 2 novembre. Une après-midi morose ? Installez vous sous un plaid bien chaud, un chocolat chaud en main et un mouchoir lavable près de vous, et admirez les belles histoires de Noël !

Comme pour les contes de fée, les histoires se terminent toujours bien, comme dans Candy, il y a des méchants et des gentils… Mais l’amour vainc toujours à la fin… A vos mouchoirs ou à vos télécommandes 😊

Il faut bien se l’avouer, les scénaristes de ce genre de films n’ont pas trop à se creuser la tête… Un paysage enneigé, un homme, une femme, un père noël… Et le hasard ! Hasard d’un accident de voiture entre l’homme et la femme ou hasard d’une vente de maison au fin fond d’un village reculé… Peu importe, ils finiront heureux et avec beaucoup d’enfants !

Pourquoi ça fait du bien de regarder un film de Noël ?

Un film de Noël n’est pas angoissant, il n’y pas non plus lieu de réfléchir pour deviner l’intrigue… Il n’y a ni assassin, ni violence, juste de la bienveillance et de la magie… Certains diront que c’est un peu cul-cul, ce n’est pas faux, mais ça détend ! Selon certains spécialistes, regarder des films « heureux » permettrait de libérer de la dopamine…

L’hormone du bonheur ! Alors prêts pour le grand lancement des films de Noël ? Au moins même pendant le couvre-feu, cela vous réchauffera les cœurs si cela ne nourrit pas forcément votre esprit ! Le programme de tous les films de Noël vous en réjouir certains et en désespérera d’autres.

C’est l’occasion de découvrir également le fameux The Star Wars Holiday Special, un téléfilm musical méconnu (vous comprendrez pourquoi) diffusé entre l’épisode IV et l’épisode V de la légendaire saga Star Wars. Pour le synopsis, l’histoire se passe juste après le premier opus et met en scène Chewbacca et sa famille célébrant l’équivalent de notre noel, la Journée de la vie…

Promo Meilleure Vente n° 1 Bedsure Plaid Couverture Polaire Gris 150x200 cm - Couverture de Lit Douce et Chaude Plaid Jeté de Canapé Flanelle USAGES DIVERS: Profitez de bonnes heures de votre famille avec les couvertures en flanelle moelleux et chauds de BEDSURE tout en vous blottissant et en regardant vos émissions de télévision préférées sur le canapé.Apportez plus de douceur et de confort pour une sieste au lit avec notre couverture en polaire. Parfait pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur afin de fournir une chaleur continue à temps froid, en particulier pour le camping et les pique-niques.